بعثرت قرارات لجنة الاستئناف في الاتحاد السعودي لكرة القدم بشأن انسحاب الهلال من بطولة السوبر 2025 أوراق الفرق المشاركة في النسخة الحالية والفريق العاصمي الأزرق، حيث بات الهلال مهدداً بحرمانه من المشاركة في كأس خادم الحرمين الشريفين لعام 2026 الموسم القادم، وذلك بعد أن وضعته قرارات لجنة الاستئناف أمام ضغط تحقيق أحد المراكز المؤهلة لكأس السوبر السعودي الموسم القادم لتفادي الحرمان من المشاركة في كأس الملك.بينما يخطط القادسية للاحتجاج على قانونية مشاركة الأهلي بعد اعتباره متأهلاً للنهائي بنتيجة خسارة الهلال 3-0 بالانسحاب.جاء ذلك بعدما نصت عقوبات لجنة الاستئناف على إلغاء قرار لجنة الانضباط السابق وتثبيت عقوبة الحرمان للهلال في أول بطولة خروج مغلوب بالموسم القادم، وهي بطولة السوبر التي لن يشارك فيها الفريق سواء بسبب العقوبة أو في حال عدم تحقيق مركز مؤهل، ليُصبح الهلال مهدداً بنقل العقوبة إلى البطولة الأولى التي يحق له المشاركة فيها بنظام خروج المغلوب، وهي كأس الملك 2026، ما يضع الفريق الأزرق تحت طائلة الحرمان من أغلى بطولات الموسم القادم.وكانت لجنة الاستئناف قد أعلنت رسمياً إلغاء قرار لجنة الانضباط والأخلاق ضد الهلال، مع الحكم مجدداً بثبوت مخالفة الفريق الأول لكرة القدم واعتباره خاسراً أمام القادسية بنتيجة (3-0) في بطولة كأس السوبر السعودي 2025. كما شملت العقوبات حرمان الهلال من أي مبالغ مالية مخصصة لدرجة اللعبة، ومصادرة رسوم الاستئناف، مؤكدة أن القرار لا يزال قابلاً للطعن وفق الأنظمة واللوائح.وفي سياق متصل، فاجأت قرارات لجنة الاستئناف حسابات البطولة بعدما فتحت الباب مجدداً أمام القادسية للاحتجاج على مشاركة النادي الأهلي وأحقيته بأن يكون طرفاً في نهائي كأس السوبر، إذ كان قد خسر أمام الأهلي بـ5 أهداف عقب مشاركة الأخير بديلاً عن الهلال بقرار لجنة المسابقات، وهو ما يثير الجدل حول مصير النهائي بين النصر والأهلي وإمكانية قبول احتجاج القادسية على أحقيته في بلوغ المباراة النهائية، وفي حال تحقيق اللقب لأي منهما وقبول الاحتجاج كيف سيكون مصير اللقب؟