تُوج قائد فريق الهلال سالم الدوسري بجائزة مميزة، بعد حصوله على أعلى تقييم من منصة «SofaScore» الشهيرة، كأفضل لاعبي دوري روشن خلال الموسم الماضي 2024-2025.وبتقييم بلغ (7.93 من 10)، جاء قائد نادي الهلال في المرتبة الأولى مُتفوقًا على المهاجم الفرنسي كريم بنزيما قائد الاتحاد الذي وصل تقييمه إلى (7.74 من 10)، والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد فريق النصر، الذي وصل تقييمه إلى (7.60 من 10).لعب سالم الدوسري الموسم الماضي، مع الهلال السعودي 32 مباراة ضمن منافسات دوري روشن، وتمكن من هز الشباك 15 مرة، وقدم 15 تمريرة حاسمة؛ ليكون الأعلى في الإسهام التهديفي، مع الفرنسي بنزيما.يذكر أن سالم الدوسري يعتبر من أهم اللاعبين في الهلال والكرة السعودية بشكل عام خلال السنوات الأخيرة، يتميز بمهاراته العالية، وسرعته التي دائمًا ماتؤثر على دفاعات الخصمأظهر اللاعب تأثيراً كبيراً في المباريات الكبرى والحاسمة، ما جعله العنصر الأبرز في تشكيلة الزعيم وصانع الفارق الحقيقي.وكان له دور بارز، مع الزعيم في الوصول إلى منصات التتويج المحلية كثيرًا خلال الأعوام الماضية، وكذلك تحقيق دوري أبطال آسيا في مرتين عامي 2019 و2021.، وقد أسهم في فوز فريقه بعشرين لقبًا.