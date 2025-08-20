واصل مهاجم الأهلي الإنجليزي إيفان توني، تألقه في تنفيذ ركلات الجزاء، بعدما سجّل هدفاً من علامة الجزاء في مرمى القادسية ضمن نصف نهائي كأس السوبر السعودي. وتُعد هذه الركلة الـ11، التي يسجّلها مع الأهلي في شباك الخصوم.ويُصنَّف توني كأفضل منفّذ لركلات الجزاء في دوري روشن السعودي الموسم الماضي، إذ نجح في تسجيل 10 ركلات من أصل 10، بنسبة نجاح بلغت 100%.وقد جاءت أهدافه من ركلات الجزاء في شباك العروبة، الفيحاء، الخلود، الاتفاق، إضافةً إلى ركلتين أمام القادسية، ومثلهما أمام الفتح والرياض.كما يملك توني سجلاً مميزاً في مسيرته مع ركلات الجزاء، إذ أحرز 11 هدفاً من أصل 12 محاولة، بنسبة نجاح بلغت 91.7%، ليُصنَّف كأحد أدق المسدّدين على مستوى الدوري الإنجليزي أيضاً.