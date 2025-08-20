يمتلك مدرب النصر البرتغالي جورجي جيسوس سجلاً مثالياً وخالياً من الخسائر في كأس السوبر السعودي، بعدما قاد فريقه الحالي إلى نهائي النسخة الجارية عقب الفوز على الاتحاد بهدفين مقابل هدف، محققاً انتصاره الخامس في البطولة.وبدأ جيسوس مسيرته الناجحة في السوبر عندما كان مدرباً للهلال، إذ تفوّق على الاتحاد بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أُقيمت بالعاصمة البريطانية لندن.وفي النسخة التي استضافتها أبوظبي، قاد الهلال لتجاوز النصر 2-1 في نصف النهائي، ثم انتصر على الاتحاد في المباراة النهائية برباعية مقابل هدف.وفي مطلع الموسم الماضي، واصل تفوقه بتكرار الفوز على فريقه الحالي النصر برباعية في المباراة النهائية.