أعلنت وزارة الرياضة، بالتعاون مع المركز الوطني للتخصيص، اليوم الأربعاء 20 أغسطس 2025م، بدء مرحلة إبداء الرغبة وطلب التأهيل للاستحواذ على ناديي النجمة والأخدود، استكمالاً لخطوات العمل المتواصلة، ضمن مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية، الذي يهدف إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص للاستثمار في القطاع الرياضي، بما يتماشى مع الأهداف الوطنية لرؤية السعودية 2030.ويأتي ذلك امتداداً لما تم إعلانه في شهر يوليو الماضي بفتح المجال لاستقبال طلبات إبداء الرغبة من الجهات الاستثمارية التي ترغب في الاستحواذ على أي من الأندية الرياضية السعودية.ودعت وزارة الرياضة والمركز الوطني للتخصيص المستثمرين المحليين والدوليين كافة، الراغبين في التقديم، لزيارة الموقع الإلكتروني للمركز الوطني للتخصيص على الرابط: www.ncp.gov.sa للاطلاع على مزيد من المعلومات عن طلب التأهيل، علماً أن آخر موعد لتقديم وثيقة المؤهلات هو يوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025م، عند الساعة 6:00 مساءً بتوقيت السعودية.وتجسّد هذه الخطوات حرص وزارة الرياضة على تحقيق أهداف مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية، بما يسهم في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في صناعة الرياضة، وتطوير الأندية الرياضية، من خلال تحسين الاستدامة المالية والإدارية، الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على تنمية وازدهار الرياضة السعودية.