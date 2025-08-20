«هيا بنا».. بهاتين الكلمتين اختصر قائد النصر «كريستيانو رونالدو» فرحته بفوز فريقه بهدفين مقابل هدف على نظيرة الاتحاد في المواجهة التي جمعتهما على استاد هونغ كونغ الدولي، ضمن الدور نصف النهائي للبطولة التي تستمر منافساتها حتى الثالث والعشرين من أغسطس الجاري، حيث لقيت الكلمتان التي نشرها من حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام» ثلاثة ملايين علامة إعجاب خلال ساعات من نشرها.يذكر أن النصر سجل هدفه الأول مبكرًا عند الدقيقة العاشرة عبر لاعبه ساديو ماني، قبل أن يعادل الاتحاد النتيجة عند الدقيقة (16) بواسطة لاعبه ستيفن بيرجوين، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.وفي مجريات الشوط الثاني، ورغم النقص العددي بعد طرد اللاعب ساديو ماني عند الدقيقة (25) من الشوط الأول، تمكن النصر من تسجيل هدف الفوز عن طريق لاعبه جواو فيليكس عند الدقيقة (61)، مستثمرًا تمريرة متقنة من زميله كريستيانو رونالدو، وحافظ النصر على تقدمه حتى صافرة النهاية، ليحجز بطاقة العبور إلى المباراة النهائية، منتظرًا الفائز من لقاء الأهلي والقادسية الذي يُقام اليوم (الخميس).