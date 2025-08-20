فاز مهاجم فريق ليفربول اللاعب محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم من رابطة اللاعبين المحترفين اليوم ليصبح الدولي المصري أول لاعب يفوز بالجائزة ثلاث مرات.وسجّل صلاح، الذي انضم إلى ليفربول في 2017، وكان هداف الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي، 29 هدفًا إلى جانب 18 تمريرة حاسمة كان لها دور رئيسي في فوز النادي بلقب الدوري الإنجليزي.وكان اللاعب (33 عامًا) قد فاز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز والحذاء الذهبي لأكبر عدد من الأهداف المسجلة وجائزة أفضل صانع لعب لأكبر عدد من التمريرات الحاسمة مما يجعله أول لاعب يفوز بالجوائز الثلاث في الموسم نفسه.وبخلاف فوزه بالجائزة، فقد اختير محمد صلاح ضمن التشكيلة المثالية بحفل الرابطة لأفضل 11 لاعبا في الموسم الماضي.وضمت التشكيلة المثالية أيضا ثلاثة لاعبين آخرين من ليفربول، وهم المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك ولاعب الوسط الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر ولاعب الوسط الهولندي ريان جرافينبرخ.وتواجد في التشكيلة المثالية كل من ماتس سيلز حارس مرمى نوتنغهام فورست، وزميله كريس وود هداف الفريق، وميلوش كيركيز ظهير أيسر بورنموث الذي انتقل إلى ليفربول خلال الصيف الجاري.كما تواجد ثلاثي أرسنال، غابرييل ماجاليس وويليام ساليبا وديكلان رايس، والسويدي ألكسندر إيزاك مهاجم نيوكاسل يونايتد.كما توج مورغان روجرز، نجم أستون فيلا، بجائزة أفضل لاعب شاب، بينما حصد جيمس ترافورد، حارس مرمى بيرنلي الذي انتقل إلى مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، جائزة أفضل لاعب في دوري الدرجة الأولى «شامبيونشيب».