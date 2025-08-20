افتتح منتخبنا الوطني السعودي تحت 20 عاما تدريباته في مدينة ساو باولو البرازيلية، ضمن المرحلة التحضيرية من البرنامج الإعدادي لكأس العالم للشباب 2025، المقرر إقامتها في تشيلي خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر القادم.وبدأ اليوم الأول بمحاضرة فنية قدّمها الجهاز الفني بقيادة المدرب البرازيلي ماركوس سواريز، واستكمل اللاعبون البرنامج بأداء تمارين فنية على أرض الملعب، وسيخوض المنتخب مناورة تدريبية أمام نادي إيتوانو البرازيلي في مدينة ساوباولو 30 أغسطس، ثم مباراة ودية في المدينة البرازيلية ذاتها أمام منتخب تشيلي 8 سبتمبر، على أن يغادر في اليوم التالي إلى الباراغواي ويخوض مباراة ودية أمام منتخبها 14 سبتمبر، ومباراة أخرى أمام منتخب المكسيك 20 سبتمبر، على أن يغادر في اليوم التالي إلى تشيلي.وضمّت قائمة المنتخب المشاركة في المعسكر: حامد يوسف، عبدالرحمن الغامدي، محمود البريه، سلطان العيسى، نواف الغليميش، محمد برناوي، سعود هارون، صالح برناوي، سعود التمبكتي، عبدالإله الجعفري، تركي المدني، عبدالله السهلي، عواد أمان، بسام هزازي، اياد هوسا، عبدالملك الحربي، فرحة الشمراني، راكان الغامدي، علي المهداوي، سعد حقوي، زياد الغامدي، رامز العطار، عمار اليهيبي، حسين الرقواني، عدنان البشري، ثامر الخيبري، طلال حاجي.ويُذكر أن: حامد يوسف، محمد برناوي، عواد أمان، وسعد حقوي، سينضمون إلى البعثة لاحقا، بعد فراغهم من مشاركتهم مع أنديتهم في بطولة كأس السوبر السعودي.ويخوض «الأخضر» منافسات كأس العالم ضمن المجموعة السادسة، إلى جانب منتخبات كولومبيا، النرويج، نيجيريا.