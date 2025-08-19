مع تبقي أسبوعين على نهاية فترة الانتقالات الصيفية في الدوري الإنجليزي، تسير أندية البطولة بخطى ثابتة نحو تحقيق رقم قياسي جديد في الإنفاق على اللاعبين الجدد.ووفقًا لمعلومات موقع «فوتبول ترانسفيرز»، فإن أندية الدوري الإنجليزي أنفقت 2.26 مليار جنيه إسترليني للتعاقد مع اللاعبين منذ بدء فترة الانتقالات الصيفية في مطلع يونيو الماضي.وجاء ذلك بزيادة قدرها 12.7 % عن 1.97 مليار أُنْفِقَت في صيف عام 2024، إذ كان الرقم القياسي السابق مسجلًا باسم صيف عام 2023، إذ أنفق 2.36 مليار جنيه إسترليني.ومن المتوقع أن يُعْقَد المزيد من الصفقات في الفترة القادمة، ويبقى مستقبل بعض اللاعبين مبهمًا حتى الأول من سبتمبر القادم، ويبدو أن هناك رقمًا قياسيًا جديدًا في الأفق.وأنفقت أندية الدوري الإنجليزي أموالًا أكبر من باقي الدوريات الأوروبية الكبرى مجتمعة.وجاءت أغلى ثلاث صفقات هذا الصيف لتُنْفَق على لاعبين من الدوري الألماني، حيث تعاقد ليفربول مع فلوريان فريتز من ليفركوزن مقابل 100 مليون جنيه إسترليني مع إضافات تصل بالصفقة إلى 116 مليون جنيه إسترليني، فيما انضم هوجو إيكتيكي من آينتراخت فرانكفورت إلى ليفربول مقابل 69 مليون جنيه إسترليني مع إضافات تصل بالصفقة إلى 79 مليونًا، فيما تعاقد مانشستر يونايتد مع المهاجم السلوفيني بينيامين سيسكو من لايبزج الألماني مقابل 66.3 مليون تصل إلى 73.7 بالإضافات.على الجانب الآخر، كانت أندية الدوري الإيطالي الأكثر إنفاقًا بعيدًا عن الدوري الإنجليزي، إذ أنفقت 783 مليون جنيه إسترليني، لكن ذلك ما زال أقل من صافي إنفاق أندية الدوري الإنجليزي.