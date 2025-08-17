أكمل نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي التعاقد مع لاعب خط الوسط المهاجم جاكوب رامسي من أستون فيلا، وقد أعلن النادي الإنجليزي عبر موقعه الرسمي في الشبكة العنكبوتية انضمام اللاعب لصفوف الفريق الكروي الأول دون أن يكشف عن مبلغ العقد.وأكد النادي الإنجليزي أن اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً أصبح رابع لاعب ينضم إلى الفريق الأول لنيوكاسل هذا الصيف بعد توقيعه عقداً طويل الأمد في سانت جيمس بارك، وتدرج جاكوب في صفوف أكاديمية فيلا بارك وشارك في 167 مباراة في جميع المسابقات، وسجل 17 هدفاً، بعد أن ظهر لأول مرة مع الفريق الأول في 2019. شارك في مباريات في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.كما مثل لاعب الوسط منتخب إنجلترا في مختلف الفئات العمرية وكان جزءاً من الفريق الفائز ببطولة أوروبا تحت 21 عاماً 2023 إلى جانب زميله الجديد أنتوني جوردون، وسيرتدي جاكوب القميص رقم 41 مع نيوكاسل يونايتد هذا الموسم.وبعد توقيعه العقد قال جاكوب: «أنا سعيد للغاية لوجودي هنا. كانت الأيام القليلة الماضية جنونية، لكنني سعيد للغاية لوجودي هنا ولا أطيق الانتظار لبدء الموسم، وهذه خطوة كبيرة بالنسبة لي، لكن بمجرد أن عرفت أن المدرب مهتم بي ويحبني حقاً، لم يستغرق الأمر الكثير من الوقت لاتخاذ القرار، سجله الحافل في تطوير اللاعبين، خصوصاً أولئك الذين أصبحوا لاعبين دوليين هنا، يتحدث عن نفسه».وتابع اللاعب جاكوب حديثه لموقع النادي الإنجليزي قائلاً: «لطالما كانت المباريات بين فيلا ونيوكاسل صعبة - الفريق مليء بالطاقة واللياقة البدنية، والجماهير شغوفة للغاية. أشعر أن أسلوبي في اللعب سيتناسب مع ذلك، وأنا متحمس لكوني الآن في الجانب الآخر».من جهته تحدث المدرب إيدي هاو عن الصفقة قائلاً: «جاكوب هو إضافة رائعة أخرى لفريقنا. ستضيف صفاته شيئاً مختلفاً على أرض الملعب، وهو يلائم صورة اللاعب الشاب المتعطش للتطور، ولكنه يتمتع أيضاً بخبرة كبيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز، ويتميز جاكوب بتنوعه ومباشرته في الهجوم، وقد أثبت أنه يشكل تهديداً حقيقياً على هذا المستوى في المواسم الأخيرة. قدم أداءً جيداً جداً في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي أيضاً، ونعتقد أنه سيكون أحد الأصول المهمة لنا».