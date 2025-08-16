بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية تحضيراته المكثفة استعداداً لخوض غمار بطولة كأس السوبر، وذلك من خلال حصتين تدريبيتين صباحية ومسائية، يشرف عليهما الجهاز الفني بقيادة المدرب الإسباني ميشيل، مع تركيز كبير على الجوانب البدنية والتكتيكية لضمان جاهزية الفريق. ووصل الفريق القدساوي إلى هونغ كونغ وسط استقبال جماهيري حافل، إذ شهد محيط مقر إقامة الفريق في الفندق تجمعاً كبيراً من الجماهير التي حرصت على التقاط الصور التذكارية مع اللاعبين، وتأتي هذه التحضيرات ضمن استعدادات الفريق للمواجهة المرتقبة أمام الأهلي، في افتتاح مشوارهما بالبطولة، وسط طموحات عالية من أبناء الخبر لتحقيق نتائج إيجابية والتنافس بقوة على اللقب.ويسعى الجهاز الفني إلى تحقيق أكبر قدر من الانسجام بين عناصر الفريق، خصوصاً مع الصفقات الجديدة، مع التأكيد على الجاهزية البدنية والذهنية لخوض مباريات البطولة، وتُعد المباراة الأولى أمام الأهلي اختباراً حقيقيّ ًلطموحات فرسان الشرقية، الذين أظهروا جاهزية لافتة خلال الجولة التحضيرية استعداداً للموسم الرياضي الجديد.من جانبه، أنهى مساعد المدير الفني للفئات السنية بنادي القادسية، الوطني إبراهيم عبدالله جاسم، فترة المعايشة في نادي نوتنغهام فورست، التي استمرت ست أيام، وحظيت هذه التجربة بدعم كبير من قبل مجلس إدارة شركة نادي القادسية للمدرب الوطني إبراهيم جاسم.