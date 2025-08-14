تابعوا عكاظ على
اختتم فريق السعودية مشاركته في دورة الألعاب العالمية 2025 بمدينة تشنغدو الصينية، إذ خاض لاعب فريق السعودية للترايثلون عبدالرحمن الغامدي منافسات الدواثلون، محققاً المركز الـ32 في الترتيب العام، بزمن قدره (1:28:13) ساعة، وبفارق (13:59) دقيقة عن صاحب المركز الأول، وذلك بعد مشاركته في الدورة ببطاقة دعوة من الاتحاد الدولي.

وشهدت مشاركة الغامدي منافسة قوية أمام نخبة من أفضل الرياضيين العالميين، وبدأ السباق بمسافة الجري الأولى، تلتها مرحلة ركوب الدراجات، قبل أن يختتم بالجري مجدداً.

ومن المقرر أن تغادر بعثة المملكة مدينة تشنغدو غداً، بعد ختام مشاركتها في الدورة، علماً أن الألعاب العالمية ستستمر حتى الـ17 من أغسطس.
