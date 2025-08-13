أعلن نادي الاتحاد التوقيع الرسمي مع الظهير الأيمن أحمد الجليدان قادماً من نادي الفتح. وحسم مسؤولو الاتحاد صفقة أحمد الجليدان بناء على رغبة مدرب الفريق الفرنسي لوران بلان، لتدعيم مركز الظهير الأيمن خلال فترة الانتقالات الصيفية.وسينضم الجليدان لمعسكر الاتحاد يوم الجمعة القادم في هونغ كونغ، من أجل الاستعداد لمباريات الفريق في بطولة كأس السوبر السعودي.https://x.com/FatehClub/status/1955683282739245268ولم يكشف الاتحاد عن مدة التعاقد، لكن تشير المصادر إلى أن الجليدان وقع عقداً لمدة خمس سنوات مع بطل الدوري.وتألق الجليدان الذي تخرج من أكاديمية الفتح مع الفريق الأول في الموسم الماضي، ولعب 31 مباراة في الدوري الموسم الفائت.