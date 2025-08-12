كشفت إدارة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين جدول مباريات دوري روشن السعودي للموسم الرياضي 2026-2025، الذي سينطلق الخميس الموافق 28 أغسطس 2025.وتم بناء جدول موسم 2025/2026 وسط روزنامة سنوية تجمع ما بين المنافسات المحلية والدولية وأيام التوقف، التي تستهلك 115 يوماً من الموسم الكروي، مقابل 179 يوماً متاحة لإقامة مباريات الدوري.وتم توزيع المواجهات، التي يبلغ عددها 306 مباريات ضمن 34 جولة، على هذه الأيام المتاحة، مع ضمان تطبيق المعايير المختلفة المعتمدة لجدولة الدوري.وقامت الرابطة بجدولة مباريات البطولة وفق معايير واضحة تهدف إلى تعزيز عدالة المنافسة بين الأندية، مع ضمان التوزيع العادل لفترات الراحة بين المباريات. وتشمل هذه المعايير عدداً من الضوابط أبرزها: ألا يخوض أي فريق أكثر من مباراتين متتاليتين على أرضه أو خارجها، وتوزيع المباريات بحيث يلعب كل فريق 9 مباريات على أرضه و8 خارجه في أحد الدورين، أو بالعكس.كما تنص المعايير على أن الفريق الذي يبدأ موسمه بمباراة على أرضه، يختتمه بمباراة خارج أرضه (والعكس صحيح).إضافة إلى ذلك، تم اعتماد حدٍّ أدنى لفترة الراحة بين المباريات لا تقل عن يومين؛ لضمان التوازن البدني والفني بين الفرق.وراعت الرابطة روزنامة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والروزنامات القارية والإقليمية والمحلية؛ تفادياً لأي تعارض في المواعيد، مع الأخذ بعين الاعتبار الراحة التي يجب أن تُمنح للأندية المشاركة بحدها الأدنى وفق لائحة المسابقة. كما راعت مواعيد الزراعة الشتوية والصيانة الدورية والتجديدات للملاعب المعتمدة.معايير بناء جدول المباريات:- 34 جولة، 9 مباريات في كل جولة- مباريات الدور الثاني تعكس ترتيب مباريات الدور الأول- كل فريق يلعب 17 مباراة على أرضه، و17 مباراة خارجها- إذا لعب فريق ما، أول مباراة على أرضه، يلعب آخر مباراة خارج أرضه (والعكس صحيح).- في آخر جولتين، يلعب كل فريق مباراة على أرضه وأخرى خارجها- توزيع المباريات بالتساوي بين الأرض وخارجها، وعدم لعب أكثر من مباراتين متتاليتين على الملعب نفسه- عدم لعب أكثر من مباراتين متتاليتين على أرض الفريق أو خارجه- مراعاة زراعة وصيانة الملاعب في فصل الشتاء.- ترك فترة راحة لا تقل عن يومين قبل أي مباراة من مباريات الدوري