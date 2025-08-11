وجّه مهاجم نادي النصر السابق عبدالرحمن البيشي انتقادًا مباشرًا لملف استعدادات الفريق للموسم الجديد، وذلك عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»، مؤكّدًا أن معسكر الفريق انتهى دون إغلاق ملفات فنية وصفها بـ«المهمة جدًا»، كان يأمل إتمامها قبل خوض بطولة السوبر السعودي.وقال البيشي: «انتهى معسكر العالمي.. ولم تنتهِ متطلبات مهمّة جدًا في الفريق التي كنت أتمنى إغلاقها قبل السوبر.. ومنها (محور 6 + أظهرة + جناح أيمن). نتطلع لموسم إنجازات يليق بالعالمي وجمهوره الكبير في كل مكان»، مضيفًا: «لا لموسم مكرر لسابقه وباهت... النصر غير مكتمل»، في إشارة إلى أن النواقص الفنية قد تؤثر على مسار الفريق.تصريحات البيشي تأتي في وقت تترقب فيه الجماهير النصراوية أداء الفريق في أولى استحقاقاته المحلية والقارية، وسط مطالبات بضرورة إبرام صفقات تدعم المراكز التي أشار إليها النجم السابق، خصوصًا مع ارتفاع سقف الطموحات بعد مواسم شهدت حضورًا لافتًا في المنافسات.الانتقادات الموجهة لا تقتصر على الجانب الفني فقط، بل تعكس قلق الشارع النصراوي من تكرار سيناريو الموسم الماضي، الذي بدأ بآمال كبيرة وانتهى بنتائج أقل من التوقعات. ومع اقتراب موعد السوبر، يظل السؤال الأبرز: هل تنجح إدارة النصر في استكمال ملف التعزيزات قبل أن تنطلق صافرة البداية.