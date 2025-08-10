واصل المنتخب الوطني تحت 16 عاما، اليوم (الأحد)، تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في محافظة الطائف، الذي يستمر حتى السادس عشر من أغسطس الجاري، استعدادا للاستحقاقات المقبلة.واستدعى المدرب الوطني أحمد الحنفوش 37 لاعبا للمعسكر، هم؛ مساعد الشمري، خالد الدوسري، نايف أبو العلا، حيدر الحساوي، تركي السعيد، جواد الحبيب، بندر بامسعود، علي يحيى، نواف الهويري، جواد الهاشم، سلمان القحطاني، مبارك المسرحي، مروان اليامي، ليث الهاجري، حسن الدليجان، عبدالله الباتلي، تميم سراج، حسن العكروش، محمد الدريهم، عادل حارثي، حمد الشمري، خالد شراحيلي، نايف النويصر، عايض الشاهين، علي المكي، كرم العيسى، الوليد الصبحي، عمر الغانمي، عبدالرحمن الحربي، عبدالله الدوسري، نواف عبدالله، أسامة الملفي، علي الشنقيطي، أحمد آل سليس، علي غزواني، فيصل بيومي، فارس بوشقراء.وأجرى لاعبو «الأخضر» حصتهم التدريبية مساء اليوم على الملعب الرديف لمدينة الملك فهد الرياضية بالطائف، تحت إشراف المدرب الوطني أحمد الحنفوش، وشملت الحصة التدريبية تمارين لياقية، تلتها تدريبات تكتيكية، واختُتمت بمناورة على كامل الملعب، وسيواصل «الأخضر» غدا (الإثنين) تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في محافظة الطائف.الجدير بالذكر، إن منتخب تحت 16 عاما شارك في دورة دولية ودية في الصين في أواخر مايو الماضي وخاض 3 لقاءات أمام الصين وأستراليا وفيتنام وخسرها جميعا بالنتيجة ذاتها (1/ 2).