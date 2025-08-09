تلقت إدارة نادي الشباب، وفق مصادر «عكاظ»، عرضين رسميين لطلب خدمات الحارس جورجي بوشان، والمهاجم السنغالي حبيب ديالو، إذ اشتمل عرض ديالو شراء عقده والفترة المتبقية، بينما تضمن عرض الحارس الأوكراني جورجي بوشان إعارة لموسم واحد.وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي إدارة الشباب لإعادة ترتيب أوراق الفريق الفنية قبل بداية الموسم الجديد، عبر التعاقد مع لاعبين يمتلكون سجلاً حافلاً بالإنجازات والخبرة، خصوصاً في العمق الهجومي ومركز الحراسة، مع المدرب الجديد الإسباني ايمانويل الغواسيل.