اختتم برنامج «حكايا الشباب»، الذي أقيم على مدار يومين في مدينة أبها، بنادي منسوبي وزارة الداخلية، ضمن مبادرات وزارة الرياضة، ممثلة في الإدارة العامة للأنشطة الشبابية.وشهد البرنامج تفاعلاً كبيراً من شباب وشابات المنطقة، حيث تنوع البرنامج ما بين إقامة جلسات حوارية وورش عمل، إضافة إلى معرض تفاعلي مصاحب لعدد من الاتحادات الرياضية والمجتمعات الشبابية، وذلك لإبراز النماذج الشبابية، وتشجيع الممارسات الرياضية، وتوفير منصات لتبادل الخبرات بين الرياضيين والمتخصصين.وشهد اليوم الأول من البرنامج تشريف أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، ومساعد وزير الرياضة عبدالإله بن سعد الدلاك، حيث انطلقت الجلسة الأولى بعنوان «جلسات ملهمة مع نخبة من الرياضيين»، بمشاركة عددٍ من نجوم الرياضة السعودية، من بينهم: ماجد عبدالله، ومحمد نور، وحسين عبدالغني، إلى جانب المحكم الرياضي والقانوني علي المطلق، وأدار الجلسة الإعلامي محمد العرفج، حيث استعرض المشاركون تجاربهم الشخصية في مسيرتهم الرياضية.ثم بعد ذلك أقيمت الجلسة الحوارية الثانية بعنوان «دور الشباب في بناء بيئة رياضية صحية مستدامة»، شارك فيها عدد من المتخصصين في المجالين الرياضي والطبي، ومنهم: الدكتور مبارك المطوع رئيس اللجنة الوطنية للطب الرياضي، باتحاد الغرف السعودية، ورئيس مجلس إدارة نادي أبها سعد حامد الأحمري، إلى جانب رئيس لجنة القطاع الرياضي بغرفة أبها عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم معيض الشهري، وفريد خليل آل ناصر من هيئة تطوير منطقة عسير، فيما أدار الجلسة الإعلامي علي العلياني.وفي اليوم الثاني من البرنامج أقيمت جلستان أيضاً، شارك في الجلسة الأولى، التي حملت عنوان «جلسات ملهمة مع نخبة من المتحدثين الرياضيين»، عبدالرحمن الشهراني، وعبدالرحمن عسيري، ونايف عسيري، ومحمد آل مداوي، وعبدالله آل معلوي، وفي الجلسة الثانية، التي حملت عنوان «صناعة البطل بين الشغف والعلم»، شارك كل من: الدكتور خالد آل عمر أستاذ التربية البدنية بجامعة الملك خالد، والدكتورة عبير الشهري أستاذ علم النفس بجامعة الملك خالد، والأستاذ أحمد الشهري الرئيس التنفيذي لنادي ضمك، واللاعبة رزان العجمي لاعبة قفز مظلي.وتضمن البرنامج إقامة معرض رياضي مصاحب، بمشاركة عدد من الاتحادات الرياضية والمجتمعات الشبابية، من بينها: اتحاد التنس، والدراجات، ورفع الأثقال، والشطرنج، والثقافة الرياضية، والتسلق والهايكنج، واتحاد الثقافة الرياضية، ومجتمع ثراء الشبابي التابع لهيئة تطوير منطقة عسير، حيث تم استعراض تجارب رياضية متنوعة، وأنشطة تفاعلية استهدفت الزوار.يذكر أن البرنامج سيتواصل بمرحلته الثالثة والختامية في محافظة الطائف يومي 10 و11 أغسطس 2025.