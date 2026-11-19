أعلن النجم الأرجنتيني إيفر بانيغا، قائد نادي الشباب السعودي السابق، اعتزاله كرة القدم نهائياً عن عمر ناهز 38 عاماً، مسدلاً الستار على مسيرة احترافية امتدت لنحو 19 عاماً، تنقّل خلالها بين الملاعب الأرجنتينية والأوروبية والسعودية، وحقق العديد من الألقاب والإنجازات.



وجاء إعلان بانيغا خلال حديثه لشبكة «ESPN»، على هامش مشاركته في بطولة «كوبا بوتريرو» (Copa Potrero) الاستعراضية، مؤكداً أن قراره بات نهائياً بنسبة 100% بعد تفكير طويل في مستقبله الكروي، وأن الوقت قد حان لبدء مرحلة جديدة بعيداً عن المستطيل الأخضر وإفساح المجال للمواهب الشابة.



وأوضح النجم الأرجنتيني أنه كان يفكر في الاعتزال بنسبة 80% قبل أن يحسم أمره بشكل قاطع، مشيراً إلى رغبته في الاستمتاع بكرة القدم من خارج الملعب، ومؤكداً أنه لن يتراجع عن قراره حتى لو تلقى اتصالاً من مواطنه ليونيل ميسي للانضمام إلى صفوف إنتر ميامي الأمريكي.



وشكّلت تجربته مع نادي الشباب السعودي إحدى أبرز محطات مسيرته، بعدما انضم إلى صفوفه صيف عام 2020 قادماً من إشبيلية الإسباني، ليقضي ثلاثة مواسم ونصف بقميص النادي العاصمي، أصبح خلالها الركيزة الأهم في خط الوسط بفضل رؤيته الفنية ودقته في التمرير وصناعة اللعب، قبل أن يغادر مطلع عام 2024 عائداً إلى بلاده عبر بوابة فريقه الأم نيويلز أولد بويز.



وعلى الصعيد الأوروبي، ارتبط اسم بانيغا بنادي إشبيلية الإسباني، الذي تُوّج معه بثلاثة ألقاب في بطولة الدوري الأوروبي أعوام 2015 و2016 و2020، كما مثّل أندية فالنسيا وأتلتيكو مدريد الإسبانيين، وإنتر ميلان الإيطالي، بعد انطلاقته الاحترافية مع بوكا جونيورز الأرجنتيني الذي حقق معه كأس ليبرتادوريس عام 2007.



أما دولياً، فقد خاض بانيغا 65 مباراة بقميص المنتخب الأرجنتيني الأول، وشارك في نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا، إلى جانب تتويجه بكأس العالم للشباب عام 2007، والميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية ببكين عام 2008.



وكان نادي ديفينسا إي خوستيسيا الأرجنتيني آخر محطات بانيغا الاحترافية، حيث خاض آخر مبارياته الرسمية معه في مايو الماضي، ليطوي بهذا القرار صفحة أحد أبرز لاعبي خط الوسط الأرجنتينيين الذين تركوا بصمة فنية مميزة في الدوري السعودي خلال السنوات الماضية.