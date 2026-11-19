أكد مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الهولندي مارينو بوسيتش، جاهزية فريقه لمواجهة النصر غداً (الجمعة) ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين. وشدد بوسيتش على أن فريقه يمتلك الجودة الفنية والعناصر القادرة على تقديم أداء مميز أمام جماهيره، رافضاً في الوقت ذاته الالتفات إلى الأخبار المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن الفريق ولاعبيه.



وقال بوسيتش خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المواجهة: «مباراة الغد ستكون قوية أمام حامل اللقب، فهو فريق يمتلك جودة عالية، ونحن أيضاً نتمتع بالجودة نفسها، ومتحمسون للظهور أمام جماهيرنا وتقديم لقاء يليق بحجم هذه القمة».



وأشار المدرب الهولندي إلى تأثير فترة التوقف الدولي على استعدادات الفريقين، مبيناً أن الأهلي والنصر تضررا من غياب عدد من اللاعبين الدوليين. وأوضح أن ضيق الوقت فرض تحديات كبيرة على التحضيرات، مؤكداً أن القرارات المتعلقة بالفريق تُتخذ بصورة جماعية وليست فردية.



وفي رده على ما يُثار حول الأوضاع الداخلية للفريق، قال بوسيتش: «هناك الكثير من الأخبار غير الصحيحة التي يجري تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأنا لا أهتم بما يُقال؛ فتركيزي منصبٌّ بالكامل على عملي وجودة التدريبات. لا تصدقوا كل ما يُشاع، فنحن فريق واحد، وأمامنا الكثير من الأيام الجميلة المقبلة».



ورفض بوسيتش تخصيص الحديث عن اللاعب الأوكراني أرتيم بوندارينكو، مؤكداً أنه يتعامل مع جميع اللاعبين بوصفهم منظومة واحدة ولا يرغب في الحديث عن لاعب بعينه. وأضاف أن الانفعالات جزء طبيعي من كرة القدم، وأن الأهم بالنسبة إليه هو العمل الجماعي والحفاظ على تركيز الفريق داخل أرضية الملعب.



وتأتي تصريحات بوسيتش في وقت تتزايد فيه الضغوط الجماهيرية على الجهاز الفني للأهلي، وسط ترقب كبير لما سيقدمه الفريق في الكلاسيكو، الذي يمثل اختباراً حقيقياً ومهماً للمدرب الهولندي في ظل الانتقادات التي طالت الأداء الفني خلال الفترة الماضية.