أدانت رابطة العالم الإسلامي -باستنكار شديد- مواصلة ميليشيا الحوثي الإرهابية عدوانها الآثم على المملكة العربية السعودية، واستهدافها منشآت مدنية واقتصادية في العاصمة الرياض، مما أدى إلى أضرار مادية في مركز الملك عبدالله المالي.

وفي بيان للأمانة العامة للرابطة، جدد الأمين العام، رئيس هيئة علماء المسلمين، فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، التنديد بهذه الاعتداءات الإرهابية الغادرة، التي تنتهك كل القيم الدينية، والقوانين والأعراف الدولية والإنسانية، وتؤكد النهج الإجرامي لهذه الميليشيا الإرهابية، في تعمد استهداف المدنيين والمنشآت المدنية.

وجدد العيسى باسم مجامع الرابطة وهيئاتها ومجالسها العالمية، وباسم جميع الشعوب الإسلامية المنضوية تحت مظلتها- التأكيد على التضامن الكامل مع المملكة العربية السعودية، في كل ما تتخذه من إجراءات لردع المعتدين، وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، سائلا الله تعالى أن يحفظها أرضًا وقيادةً وشعبًا من كل سوء ومكروه.