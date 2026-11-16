تلقى المدير الفني للمنتخب السعودي جورجيوس دونيس ضربة موجعة قبل مواجهة أوزبكستان، بعد تأكد غياب اللاعب سلطان مندش عن حساباته.



وكان مندش قد شعر بآلام في العضلة الخلفية للفخذ خلال الحصة التدريبية ليوم أمس (الأحد)، قبل أن تُظهر الفحوصات الطبية تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية، وحاجته إلى برنامجين علاجي وتأهيلي.



ولم يشارك مندش في الحصة التدريبية الختامية التي أجراها الأخضر مساء اليوم (الإثنين) على ملعب الإرسال في الدوحة، والتي ركز خلالها دونيس على الجوانب التكتيكية والكرات الثابتة، استعداداً لمواجهة أوزبكستان غداً (الثلاثاء) على استاد جاسم بن حمد بنادي السد.



ويُعد غياب مندش خسارة للخيارات الهجومية لدونيس، الذي كان يعتمد عليه كورقة مهمة في وسط الملعب، خاصة بعد الأداء الجيد الذي قدمه الأخضر أمام كوريا الجنوبية.