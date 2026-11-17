نبلنا أحياناً يفسر بأنه ضعف، ولهذا تمادى أحدهم، ومن يمشي في ركبه في الإساءة لنا ومطاردة ما نكتب وما نقول ويقدم نفسه من خلال نتاجنا تحريضاً تارة وتلصصاً تارة أخرى، وكنت أمرر له زلاته وشطحاته بحسن نيه، أما وقد وصل به صلفه إلى مرحلة المواجهة فاخترت ما آراه رداً مناسباً له لإدراكي التام أن التجاهل رد لم يفهمه والبلوك (كرت أحمر)، فمثله صعب أن يظل ضمن قائمة الأصدقاء.



رسالة: كلام أعجبني فيه مني ومنك (إن المرء إذا زاد نضجه ووعيه، وكثُر حِلمه وعلمه، انطفأت فيه رغبة الجدال شيئاً فشيئاً، وبات أبعد عن الملاسنة والمماتنة، وأقرب إلى التجاهل والتغافل، وأيقن أن وقته أغلى من أن يضيعه في جدل بغير طائل، ومزاجَه أولى من أن يكدّره للانتصار في موقفٍ عابر).



تذكير: ولا عيب في أن يتم إعادة تنظيم العمل في الإعلام الرياضي وفق معايير واشتراطات معلنة، أما أن يترك هكذا مهنة من لا مهنة له فحتماً سيزداد الأمر سوءا، مع أن هذه المرحلة هي الأسوأ على الإطلاق.



لاحظوا لم أتحدث عن المساجلات ولا عن التراجع الفكري للإعلامي الرياضي بقدر ما تحدثت عن ضعف إعلام هذه المرحلة في مواكبة تطورنا الرياضي وتطور الخطاب الإعلامي بشكل عام والذي ينبغي أن نكون جزءا منه.



نصيحة: كن نبيلاً حتى في المواقف التي لا يراها أحد ولا يعلم عنها الناس.. فالنبل الحقيقي أن تفعل الأشياء الجيدة دون أن يعلم عنها أحد.



ومضة: لا أكثر قهراً من أن يُعاديك حبيب أو صديق من دون أن يقدّم لك شرحاً.



‏... كيد الصمت أقسى أنواع الأذى.



أخيراً.. في علم النفس: عندما ترى شخصا لم يعد يهتم بأحد أعرف بأنه خُذِلَ من الكثير.