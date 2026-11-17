تستشهد البعض من وسائل الإعلام أو الاستطلاعات أو ممن يقدّمون المقابلات أو التحرير الصحفي كثيرًا بما يكون من غضب الجماهير حيال أمر ما، ولكن ماذا لو كان الغضب الذي نراه على المنصات لا يمثل غضب الجماهير؟ وماذا لو كانت آلاف التعليقات المتشابهة، والوسوم المتأججة في الصعود، والمقاطع المفبركة والمتداولة، لا تعكس حركة جماهير حقيقية، بل هي في الأساس مخرج لغرف عمليات تحاول أن ترتدي قناع الجماهير؟ هذه الفكرة لم تكن وليدة اليوم، بل هي ما يطلق عليه (الأستروتيرفنج (Astroturfing) (أو الدعاية الشعبية المصطنعة). وقد استمد هذا المصطلح معناه من العشب الصناعي الذي يبدو من بعيد طبيعيًا، لكنه لا يملك جذورًا ولا ينمو من الأرض. وبالطريقة نفسها، تبدو الحملات الرقمية وكأنها نابعة من المجتمع والجماهير وكأنها لسان حالهم، بينما تكون في حقيقتها مصممة وممولة ومدارة من جهات تريد أن تزرع انطباعًا محددًا داخل الوعي العام. فلم تعد صناعة رأي الجماهير المزيف تعتمد على مقال مدفوع، أو خبر موجه، أو صحفي يمثل رأي الجماهير، أو بودكاست يستميل الناس عاطفيًا ويعمل على المتناقضات بل أصبحت قادرة على إنتاج جماهير كاملة لا وجود لها في الأساس من خلال آلاف الحسابات التي يمكن أن تكرر العبارة نفسها، وتدفع وسماً إلى الصدارة، وتهاجم شخصية أو مؤسسة، ثم تقدم هذا الضجيج بوصفه موقف المجتمع والجماهير. ومع ثورة الذكاء الاصطناعي المخيفة الآن، والتي يتسابق الناس على استخدامها واكتشاف خباياها، لم تعد الحسابات الوهمية تكتب بطريقة آلية مكشوفة، بل أصبحت قادرة على تقليد اللغة المحلية والصوت، واستخدام النكات واللهجات، وإظهار الغضب والتعاطف، بل والدخول في نقاشات تبدو بشرية تمامًا، ولذلك نجد أن الخطر هنا لا يكمن في انتشار المعلومة الكاذبة وحدها، بل في صناعة ما يمكن تسميته (الجماهير الوهمية)، فالإنسان لا يحدد مواقفه اعتمادًا على الحقائق فقط، وإنما يتأثر أيضًا بما يعتقد أن الآخرين يؤمنون به. وعندما يرى رأيًا يتكرر بكثافة، قد يتوهم أنه أصبح رأي الأغلبية، فيميل إلى الصمت إذا خالفه، أو يعيد نشره حتى لا يبدو معزولاً عن مجتمعه. وهكذا لا تنتصر الحملة لأنها أقنعت الناس بالحجة، بل لأنها أقنعتهم بأن الجميع قد اقتنعوا قبلهم. ونجد في دول الخليج قد تزداد خطورة هذه الظاهرة بسبب كثافة الحضور الرقمي لها، ولأنها مكان للأحداث العالمية والقضايا السياسية والاقتصادية، وسرعة انتقال القضايا من الشاشة إلى المجالس والعلاقات الاجتماعية. وقد تبدأ الحملات مع أي خبر أو قرار وطني أو سياسي، ثم تتحوّل خلال ساعات إلى سردية مكتملة تقول إن المجتمع والجماهير غاضبة، وتخلق فجوات الثقة بين المجتمع والدولة، أو توهم بأن فئة اجتماعية تستهدف فئة أخرى. وفي أوقات الأزمات الإقليمية، يمكن للحسابات المصطنعة والوهمية أن تعيد فتح قضايا تاريخية أو مذهبية أو مناطقية، ليس لأنها معنية بالقضية أو لمناقشتها بدافع المعرفة، وإنما لمحاولاتها البحث عن مخاوف كامنة تحاول استدعاءها لتمزيق الإدراك الجمعي. ولعل وكالة العلاقات العامة البريطانية «بيل بوتينجر (Bell Pottinger) في عام 2017م أحدثت دويا بفضيحة كبرى في جنوب إفريقيا لإدارتها حملة علاقات عامة سرية ومثيرة للجدل. استهدفت الحملة تأجيج التوترات العرقية والانقسامات المجتمعية لخدمة مصالح عائلة «غُوبتا» المقربة من الرئيس الأسبق جاكوب زوما. وكانت الحملة تهدف إلى تأجيج العصبية، وأطلقت شعار رأس المال الاحتكاري الأبيض (White Monopoly Capital) لإلهاء الرأي العام عن اتهامات الفساد الموجهة لعائلة غوبتا والرئيس زوما، واستخدمت حسابات وهمية على منصات التواصل الاجتماعي ومدونات مزيفة لبث خطاب الكراهية واستهداف رجال الأعمال والشخصيات المعارضة، وصوّرت معارضي الحكومة وسياسات العائلة كأعداء للأغلبية السوداء وأدوات في خدمة الهيمنة العرقية البيضاء. هذا المثال يبين أن هناك شركات دولية هدفها الأساسي هو التوجيه لرأي الجماهير وتضليله وحتى نكون أكثر موضوعية في الطرح، لا بد أن نعرف أن مواجهة هذه الحملات لا تعني إنكار وجود النقد الحقيقي، ولا وصف كل رأي مخالف بأنه حساب مأجور، فالوعي الذي يرى المؤامرة في كل اختلاف لا يقل خطراً عن السذاجة التي تصدق كل ما يتصدر المنصات. المطلوب هو التمييز بين الرأي الجماهيري الطبيعي، الذي يتسم بالتنوع والتدرج والتناقض، وبين الحملة المنظمة التي يظهر فيها التزامن المريب والمهندس بطريقة خوارزمية، حيث تتشابه الروايات والصياغات والصور والمقاطع ويتم الترويج لها، مع اندفاع حسابات حديثة أو مجهولة نحو قضية واحدة بصورة مفاجئة. إن الوعي الخليجي القادر على تفكيك هذه الصناعة يبدأ بسؤال بسيط يكمن في هل أنا أمام حدث حقيقي أم أمام تمثيل رقمي للحدث؟ من أطلق الرواية؟ من المستفيد من تضخيمها؟ وما الهدف من ذلك؟ وهل تتنوع الآراء حولها أم تتكرر العبارات نفسها؟ وهل تعكس المنصة المجتمع فعلاً، أم تعكس فقط قدرة جهة ما على شراء الحضور وإدارة الخوارزمية؟ فالمنصات ليست مرآة صافية للمجتمع، بل غرفة مرايا يمكن تكبير الصورة فيها أو تشويهها أو استنساخها آلاف المرات. والسيادة الإدراكية لا تعني منع الناس من التأثر، وإنما منحهم القدرة على معرفة متى يكون التأثر طبيعيًا، ومتى تكون مشاعرهم جزءًا من عملية هندسة خفية. فقد لا تكون المعركة حول الحقيقة والتضليل فقط، بل حول من يملك حق تعريف ما يفكر فيه المجتمع، وأن لا يتم الخلط بين ارتفاع الصوت واتساع التأييد، وبين رواج الوسم وصدق القضية فمن يدرك ذلك لا يفكك حملة عابرة فحسب، بل يستعيد حقه في أن يرى واقعه بعينيه، لا من خلال عشب اصطناعي (الأستروتيرفنج) زرعته له الخوارزميات.