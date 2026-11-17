ثلاثة مديرين رياضيين أو مديرين تنفيذيين مرّوا على الاتحاد السعودي لكرة القدم، وكان لكل واحد منهم مرحلة ارتبطت بمتغيرات جذرية في مسيرة الأندية السعودية والمنتخب الوطني، منذ بداية تولي ياسر المسحل رئاسة اتحاد القدم.



-وقد لاحظنا هذه المتغيرات على مستوى اللجان والقرارات التي لها علاقة باللاعب السعودي، وزيادة عدد اللاعبين الأجانب من أربعة إلى ستة، ثم سبعة وثمانية، وصولاً إلى عشرة لاعبين. ولهذه الزيادة قصة بدأت عام 2018، قبل أن تتبلور فكرتها وتنطلق ضمن رؤية لمشروع كان عرّابه سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.



-طبعاً، كان الهدف من هذه الرؤية تطوير مستوى اللاعب السعودي والدوري السعودي بصفة عامة، من خلال استقطاب عدد معين من اللاعبين الأجانب، بدلاً من أربعة لاعبين، لتبدأ الزيادة تدريجياً إلى ستة، ثم ارتفع العدد لاحقاً، حتى أصبح الاهتمام يأخذ منحى آخر أكثر قيمة، من منظور فني واقتصادي واستثماري، تمثّل في التعاقد مع كبار نجوم العالم، وكان في مقدمتهم الأسطورة كريستيانو رونالدو.



-نجحت الرؤية وتطورت، وتزامن ذلك مع تحويل مجموعة من الأندية إلى شركات. ولست هنا بصدد الحديث عمّن نجح ومن فشل من هذه الأندية، وإنما ما يهمني أكثر هو منتخب الوطن، والسؤال الذي يفرض نفسه: هل تحققت الأهداف المرجوة من الرؤية، من خلال استفادة اللاعب السعودي من هذا الكم الكبير من النجوم والأسماء العالمية الموجودة في الأندية والدوري السعودي؟



-الإجابة بكل صراحة: نعم، ولكن هذه الاستفادة لم تنعكس على أرض الواقع في مستوى لاعبي المنتخب ونتائجه. فالكل يُدلي برأيه، لكن القليل يبحث عن السبب الحقيقي الذي جعل الأخضر بعيداً عن البطولات طوال 23 سنة من الضياع والإخفاقات.



-وهنا يبرز سؤال مهم: أين ذهبت الخطط والإستراتيجيات التي يفترض أن تسهم في تحويل أهداف تلك الرؤية إلى نجاح كبير، نرى انعكاساته لا تقتصر على الأندية فحسب، وإنما تمتد أيضاً إلى المنتخبات السعودية، وفي مقدمتها المنتخب الوطني؟



-الإجابة عن هذا السؤال، التي ظلت غائبة وتائهة، كانت كفيلة بالإطاحة برئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، بعدما وجد نفسه في موقف اضطره إلى تقديم استقالته، دون أن يدرك أن اثنين ممن اختارهما لتولي منصب المدير الرياضي كانا سبباً في سقوطه، قبل أن يتعاقد مع الثالث. لكن شاءت الأقدار أن ينضم إلى مسيرة وصفوف إدارة المنتخب ابن الوطن فهد المفرج، اللاعب والإداري الخبير، والإنسان المحترم جداً.



-وهنا تأتي نقطة التحول الأبرز والأهم، التي كان للمفرج فيها فضل اختيار المدرب اليوناني جورجيوس دونيس لقيادة منتخبنا الوطني. فعقلية المفرج وخبرته ومعرفته بهذا المدرب الطموح والخبير بالكرة السعودية كان لها دور في هذا الاختيار الذكي جداً، بعدما استشاره المسحل قبل تقديم استقالته.



-ليأتي الاتحاد الجديد برئاسة بدر الرزيزا، وتتحقق المعجزة التي لم تتحقق في عهد المسحل، ولا في عهد اتحادات سابقة، رغم مرور اثنين وعشرين مدرباً أجنبياً وسعودياً على المنتخب.



-همسة أخيرة:



للحديث بقية في وقت لاحق، وبشكل مفصل، عن المعجزة الحقيقية التي نقلت المنتخب السعودي من 23 سنة من الضياع والإخفاقات إلى بطولة خليجية طال انتظارها وانتصارات كانت نادرة، وهي المعجزة التي تبدو في ظاهرها في آلية صناعتها موزعة بين ثلاثة، ولكنها في حقيقة الأمر تعود إلى واحد فقط.