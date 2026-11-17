لمعركة البساط والسجادة الحمراء ومنصات التتويج وفلاش الكاميرا وضجيج المعجبين وضحكات المحبين العالقين هناك وجه آخر لا يظهر إلا بعد «سحبها»، وهي الحكاية التي سيكتشفها اللاعب المعتزل أخيراً كأنها «ريمونتادا» دون مقدمات، وهي فلسفة ما يعرف بـ«سحب البساط من تحت أقدامه».



فيها تصبح الأرض غير الأرض وتظهر الزوايا والأركان المنزوية التي لم يكن يعرفها سابقاً، لتكون المكان المتاح له حالياً، ففي الزفة نجم آخر ولاعب أفضل.



في كتاب «كرة القدم بين الشمس والظل»، الذي يعتبره البعض من مصادر التشريع الأدبي في كرة القدم، وصف إدواردو غاليانو المأزق الإنساني للاعب الذي تنتهي مهنته في عمر لا يزال فيه الآخرون يبنون مستقبلهم بقوله «في المهن الإنسانية الأخرى يأتي الغروب مع الشيخوخة، أما لاعب كرة القدم فقد يصبح عجوزاً في الثلاثين».



وكتب آرثر هوبكرافت في كتابه «رجل كرة القدم» أن الرياضة قد تكون قاسية على الرجال، فماذا يبقى من الإنسان حين تغادره الشهرة التي صنعتها اللعبة؟



وهناك مشاهد أخرى حول مسيرة النجوم بعد نهايتهم الكروية، فالإنجليزي كلارك كارلايل شعر بحالة من فقدان الهوية والانتماء وحاول من خلال القنوات التلفزيونية ألا يغادر المشهد، ولكن عندما لم تجدد ITV عقده التلفزيوني تضاعفت أزمته النفسية وصادق على كلامه الويلزي روبي سافاج، أحد أكثر المحللين البريطانيين حضوراً على شاشات التلفزيون والإذاعة والمعروف بأسلوبه الحاد وشخصيته الصاخبة، فقال إن شخصيته خارج الأضواء تختلف عن الصورة التي يراها الجمهور، وإنه عندما تنطفئ الإضاءة ويتوقف الميكروفون يعود إلى قلقه وانعدام شعوره بالأمان، كاشفاً أنه كان يراجع مختصاً بانتظام لمساعدته على التعامل مع مخاوفه بشأن العمل والأسرة ونظرة الآخرين إليه.



وشبه نجم ليفربول وأستون فيلا ستيفن وارنوك كرة القدم بالحياة العسكرية المنظمة والمنضبطة، حيث يخبرك الآخرون متى تستيقظ وماذا تأكل وأين تذهب، وعندما تنتهي المسيرة تختفي هذه التعليمات فجأة. وبيَّن أنه استعان بجلسات العلاج النفسي لاستعادة توازنه، وبينما كان ليفربول يحتفل بتتويجه بدوري أبطال أوروبا عام 2005 تلقى جيمي ريدناب من طبيبه خبراً بأنه لن يستطيع مواصلة لعب كرة القدم فبكى بشدة عندما أدرك أن مسيرته انتهت وهو في الحادية والثلاثين. والقصة الأخرى حول الإنجليزي دارين إيدي الذي هجر اللعبة بسبب الإصابة في سن مبكرة، إذ قال إنه ابتعد عن كرة القدم سنوات طويلة بعد الاعتزال، لا لأنه كرهها، بل لأنه أحبها كثيراً ولم يعد يستطيع ممارستها. لقد شبه خروجه من كرة القدم بسمكة أُخرجت فجأة من حوض الماء، وأوضح أنه وجد صعوبة في التأقلم مع المجتمع خارج غرفة الملابس، وعانى اكتئاباً ونوبات هلع قبل أن يعيد بناء حياته.



كما أن استطلاعاً نشرته هيئة الإذاعة البريطانية BBC عام 2018 كشف أن أكثر من نصف الرياضيين المعتزلين المشاركين فيه أفادوا بمخاوف تتعلق بصحتهم النفسية أو العاطفية بعد الاعتزال، وشمل الاستطلاع نحو 800 رياضي سابق في كرة القدم والرغبي والكريكيت.



إن انطفاء الأضواء وسحب البساط لا يعالجه استوديو تحليلي ولا برنامج حواري، فربما أن البعض يظهر قدرته على التعايش مع المرحلة لكنه في قرارة نفسه يدرك أن مهمته انتهت، وأن محاولة الخروج من الاكتئاب عبر البقاء تحت الأضواء وفي شاشات البرامج ما لم تدعم برغبة حقيقية وشغف مهني جديد مع تطوير الأدوات واللغة والحب فإنها لا تكفي ولن تدوم، حتى وإن استغلها البعض في ظل بعض المتغيرات الإعلامية الرياضية إبان هذه المرحلة التي تلقى فيها الإعلام الرصين ضربة ما يعرف بالإعلام الاجتماعي ووسائل التواصل، إلا أن الإعلام التقليدي سيبقى طالما تسلح بالتطور والمعرفة.



وإذا تابعت بعض البرامج التي يجد فيها مجموعة من اللاعبين المعتزلين فرصة الشاشة والوقت، تتبدل أحاديثهم حول مجموعة من النكت والذكريات والمواقف المضحكة المسلية، وهي نوعية مختلفة من البرامج قد تكون «اجتماعية» أكثر منها «رياضية»، فالبرامج الرياضية التي تعتمد على المعرفة وتراكم الخبرات واللغة والاطلاع والحداثة والإمكانات الإعلامية مشروع أعلى بكثير مما يعرض.



ولا أخفي عليكم أن الطوابير أمام الاستوديوهات التلفزيونية والقنوات الرياضية تمتلئ بأنصاف اللاعبين وأرباع المحترفين ممن وجدوا بعد الاعتزال مقاعد أمام الكاميرات وميكروفونات مفتوحة لإصدار الأحكام على اللاعبين والمدربين والأندية، والغريب أن بعضهم لم يترك في الملاعب ما يكفي من التجارب ليصبح مرجعاً فنياً، وبعضهم الآخر يملك تاريخاً يستحق الاحترام لكنه لا يمتلك بالضرورة أدوات النقد والتحليل، وبين هؤلاء وأولئك يبرز سؤال لا يتعلق بما يقولونه فقط بل بما يدفعهم إلى قوله.



فهل كل ما نسمعه في الاستوديوهات آراء فنية ناضجة أم أن بعضه انعكاس لحياة انقلبت فجأة بعد الاعتزال ولحالات من الإحباط وفقدان المكانة والاهتمام وربما صعوبة التصالح مع نهاية المجد؟



إن ما دفعني إلى الكتابة عن هذا الجانب المهم هو التحقيق الصحفي الذي نشرته صحيفة «إل باييس» الإسبانية في نوفمبر الحالي، حيث تناول المعاناة النفسية التي قد ترافق الرياضيين خلال الاحتراف وبعد انطفاء الأضواء وما يتركه الانتقال من حياة المنافسة إلى الحياة العادية من فراغ واضطراب في الهوية والعلاقات والروتين اليومي.



ولم يكن هذا القلق جديداً على الصحافة الإسبانية، ففي عام 2006 تناولت «إل باييس» الفراغ الذي يواجهه رياضيو النخبة بعد انتهاء مسيرتهم، وهي قضية عادت إليها الدراسات العلمية لاحقاً لتؤكد أهمية إعداد الرياضي لمرحلة لا تكون فيها البطولة والمنافسة مركز حياته.



وتشير مراجعات علمية إلى انتشار أعراض الضيق والاكتئاب بين الرياضيين، فيما تتفاوت صعوبات الاعتزال بحسب ظروف كل لاعب وطبيعة انتقاله إلى حياته الجديدة، فمن غادر الملاعب بإرادته وبعد إعداد مهني واجتماعي قد يكون أكثر قدرة على التكيف ممن تنتهي مسيرته فجأة بإصابة أو استبعاد أو تراجع فني.



ولا أعتقد أن هذه المواقف والمشاهد من حياة أشهر اللاعبين تؤكد ما ذهبنا إليه، لكنها تمنحنا سبباً مشروعاً للتساؤل عن العلاقة بين نهاية الحياة الاحترافية والرغبة في الاحتفاظ بالمكانة والحضور.



فكل لاعب كان يستيقظ على جدول تدريباته ومواعيد وجباته وبرامج لياقته ومتابعة الأطباء وأخصائيي التغذية والعلاج الطبيعي، ويجد من يسأل عن نومه وإصاباته واستعداده للمباراة المقبلة، فيكتشف بعد اعتزاله أنه افتقد كل ذلك، لأن الأندية والمنتخبات كانت تنظم تفاصيل يومه وتحيط به أجهزة فنية وإدارية وطبية بينما تلاحقه الجماهير والكاميرات والصحافة، فيصطدم باليوم الذي لا ينتظره فيه أحد.



فلا تدريبات صباحية ولا معسكر ولا قائمة مباراة ولا طبيب يسأل عن آلامه ولا مدرب يشرح له ما ينبغي أن يفعله.



يختفي برنامج حياته الذي عاش داخله سنوات وتتراجع الاتصالات والاهتمامات ويجد نفسه مطالباً بإدارة حياة لم يتعلم تفاصيلها خارج أسوار النادي.



وهنا قد يتحول الاستوديو التلفزيوني لدى بعض المعتزلين إلى وسيلة لاستعادة ما فقدوه. تعود الكاميرا ويعود الاهتمام وتعود أسماؤهم إلى التداول، لكن هذه المرة لا يملكون الكرة بل يملكون الكلام، وقد تتسلل إلى أحكام بعضهم خصومات قديمة أو إحباطات شخصية أو رغبة في إثبات حضور لم يعد متاحاً داخل الملعب.



أما الاستوديوهات التلفزيونية فلا يجوز أن تكون البديل عن هذه المسؤولية.



فالنقد الرياضي ليس مكافأة نهاية خدمة والتحليل التلفزيوني ليس معاشاً تكميلياً للشهرة ولا وظيفة تُمنح لمن حمل قميص نادٍ كبير أو شارك في بطولة مهمة، إنها مهنة تتطلب معرفة فنية وقدرة على القراءة والتفسير والتمييز بين الوقائع والانطباعات، فضلاً عن الاستقلال في الرأي والقدرة على مراجعة الأحكام.



ولا أحد ينكر أن بين اللاعبين السابقين من يملك هذه الأدوات ويضيف إلى الإعلام معرفة لا تتوافر لغيره، لكن هناك فارقاً بين لاعب يعرف كيف يتصرف داخل الملعب ومحلل يستطيع أن يشرح لماذا حدث ما حدث فيه.



نحن لا نحتاج معرفة أسرار حياة المحللين ولا إلى تشخيص نفسياتهم لنحكم على جودة ما يقدمونه، يكفي أن نستمع إلى منطقهم وأدلتهم وقدرتهم على تفسير المباراة بعيداً عن الخصومات والانفعالات.



فليس كل من غادر الملعب بحاجة إلى ميكروفون وليس كل من حمل ميكروفوناً أصبح ناقداً، كما أن نبش مقابر مباريات وأحداث سابقة لمعالجة حالات تاريخية غاب بعض أطرافها عن المشهد ليست شجاعة أدبية إطلاقاً، فالشجاعة أن تتحدث وأنت في ذات الصورة وذات التوقيت والجميع كان هناك.



نحن نكتب دوماً حول «ملعب حارتنا» والحقيقة أن أشهر حالة اكتئاب حدثت في تاريخ كرة القدم هي خسارة البرازيل من إيطاليا في مونديال إسبانيا بوصفها مباراة العمر، وبوصفها تاريخاً فاصلاً بين ما قبلها وما بعدها. وفي تلك الأزمنة كان الحديث عن مأساة سارياً بالنسبة لنا ووقتاً مستقطعاً، فالبعض من حارة أخرى قاموا بتكسير زجاج في ملعبنا وأخذنا ننظف الأرض ونتحدث عن سقراط وزيكو ونهاية حقبة عظيمة ختمها ابن تيلي سانتانا الذي قال للإعلام إن والده انتقل إلى الشرق الأوسط فلم ينم من هول الصدمة إلا في جدة.



وفي الأخير لا أقول إلا كما قال ألبرت أنشتاين:



«فكرة تحيرني أحياناً.. هل أنا المجنون أم أن الآخرين هم المجانين؟».