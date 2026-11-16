استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، الرئيس التنفيذي لنادي نيوم الرياضي هاشم داغستاني، وهنّأه بمناسبة توليه مهام منصبه، مشيدًا بجهود النادي، ومؤكدًا أهمية مواصلة العمل لمواكبة تطور الرياضة السعودية.



من جانبه، أعرب داغستاني عن اعتزازه بلقاء أمير منطقة تبوك، واصفًا سموه بأنه أحد رواد الرياضة السعودية والمساهمين في صناعة منجزاتها.



وثمّن الرئيس التنفيذي لنادي نيوم دعم سموه للنادي وللرياضة في المنطقة، مقدمًا شكره على حفاوة الاستقبال، ومؤكدًا تطلعه إلى مواصلة العمل لتحقيق تطلعات النادي.