قدمت رابطة الأندية الأوروبية، التي تمثل الأندية الأقل نفوذاً، شكوى إلى المفوضية الأوروبية في بروكسل اليوم، اعتراضاً على اتفاق التعاون بين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) ومجموعة الأندية الأوروبية (إي إف سي)، الذي يمتد حتى عام 2033، معتبرة أنه يمنح الأندية الكبرى نفوذاً أكبر في إدارة مسابقات القارة وتوزيع عائداتها المالية.



وترى الرابطة أن منح مجموعة الأندية الأوروبية حق الوصول الحصري إلى يويفا للتفاوض بشأن المشاركة في المسابقات وآليات توزيع الجوائز المالية، يضر بالتوازن التنافسي في دوري أبطال أوروبا.



وتأسست رابطة الأندية الأوروبية عام 2023، وتضم في عضويتها أندية من بينها يونيون سان جيلواز وليفانتي وأوساسونا وبيرنلي وسانت باولي وأبردين.



ومن أبرز مقترحات الرابطة التي لم يعتمدها يويفا، تخصيص 5% من الإيرادات السنوية لمسابقاته الأوروبية الثلاث للأندية التي أسهمت في تدريب اللاعبين المشاركين فيها، مشيرة إلى أن تطبيق هذا المقترح كان سيتيح توزيع 67 مليون يورو (74 مليون دولار) على أندية من خارج الدرجات العليا خلال الموسم الماضي.