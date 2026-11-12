تشهد منافسات المجموعة الثالثة لدوري الأمم الأوروبية، مساءً اليوم (الخميس)، مواجهتين مهمتين ضمن الجولة الخامسة؛ تتقدمهما قمة إنجلترا وكرواتيا على ملعب «ويمبلي» في لندن عند الساعة 10:45 مساءً بتوقيت السعودية، في لقاء يسعى خلاله المنتخب الإنجليزي إلى تعزيز موقعه في المركز الثاني وحسم التأهل إلى الأدوار الإقصائية، بينما يتمسك الكروات بفرصتهم الأخيرة للبقاء في دائرة المنافسة.



وتتصدر إسبانيا ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة بعدما ضمنت التأهل إلى الدور ربع النهائي، تليها إنجلترا بـ9 نقاط، ثم كرواتيا بـ3 نقاط، في حين تتذيل التشيك الترتيب دون أي رصيد.



وتعول إنجلترا على قائدها وهدافها هاري كين إلى جانب جود بيلينغهام، بينما يقود المخضرم لوكا مودريتش طموحات المنتخب الكرواتي، بمساندة مدافع مانشستر سيتي يوشكو غفارديول.



وفي المواجهة الأخرى، يحل المنتخب الإسباني ضيفاً على نظيره التشيكي في ملعب «إيبيت أرينا» بالعاصمة براغ، عند الساعة 10:45 مساءً، ساعياً إلى مواصلة انتصاراته وتأكيد تفوقه الأوروبي وسط غيابات مؤثرة لأبرز نجومه، يتقدمهم القائد رودري وداني أولمو؛ إذ يُتوقع أن يعتمد المدرب لويس دي لا فوينتي على عناصر الصف الثاني.