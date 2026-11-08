علمت «عكاظ»، من مصادرها، أن مدرب المنتخب السعودي جورجيوس دونيس سيقود الأخضر في بطولة الكأس الذهبية للكونكاكاف 2027، خلال الفترة من 17 يونيو حتى 11 يوليو 2027.

وأوضحت المصادر، أن عقد المدرب دونيس مع المنتخب السعودي سارٍ حتى نهاية يوليو 2027.

من جانب آخر، ينتظم لاعبو المنتخب السعودي، اليوم (الأحد)، في المعسكر الخارجي بالعاصمة القطرية الدوحة، بالتزامن مع فترة التوقف الدولي، ويخوض الأخضر مباراتين وديتين، الأولى أمام نظيره الكوري الجنوبي الجمعة 13 نوفمبر الساعة 5:30 مساء، والثانية أمام أوزبكستان الثلاثاء 17 من الشهر ذاته الساعة 6:30 مساء. وتقام المباراتان على استاد جاسم بن حمد بالدوحة.

وضمت قائمة المدرب دونيس لمعسكر الدوحة 30 لاعباً، هم: محمد العويس، وحامد يوسف، وعبدالقدوس عطية، وعبدالإله العمري، وسلطان تنكر، وعبدالله الخطيب، وحسان تمبكتي، وعلي لاجامي، ونواف بوشل، ومحمد محزري، وسعود عبدالحميد، ومحمد أبوالشامات، ومتعب الحربي، وفارس عابدي، ومصعب الجوير، ومختار علي، ومحمد كنو، وزياد الجهني، وعبدالله الخيبري، وناصر الدوسري، وعبدالملك العييري، وسلطان مندش، ومحمد القحطاني، ومروان الصحفي، ومحمد الكويكبي، وأحمد الغامدي، وتركي العمار، وعبدالله الحمدان، وفراس البريكان، وعبدالله آل سالم.