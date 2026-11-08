يخوض المنتخب السعودي، تحت 23 عاماً، مباراتين وديتين أمام نظيره الكويتي، يومي الجمعة 13 والثلاثاء 17 نوفمبر الجاري.

وينطلق المعسكر الإعدادي لمنتخبنا الوطني الأولمبي في المنطقة الشرقية، اليوم (الأحد)، وحتى الثلاثاء 17 نوفمبر الجاري، ضمن فترة أيام (FIFA) الدولية لشهر نوفمبر، في إطار الإعداد للاستحقاقات القادمة.

وضم المدرب الإيطالي لويجي دي بياجو، (26) لاعباً للمعسكر، وهم: يزن الرويلي، عبدالرحمن العتيبي، عبدالإله نصيف، عواد دهل، سلطان العيسى، محمد برناوي، مشعل الداود، عواد أمان، أحمد السياحي، عبدالعزيز السويلم، سعد المطيري، زياد الغامدي، سعود سالم، يوسف الحنيفيش، جواد آل منصور، عبدالعزيز الفواز، علي الحسين، إياد هوسا، صبري دهل، راكان الغامدي، عمار اليهيبي، سعد حقوي، تركي الشعيفان، سلطان هارون، عدنان البشري وثامر الخيبري.