تتجه أنظار متابعي الدوري الإسباني الساعة 11 من مساء اليوم (الأحد)، إلى ملعب طيران الرياض ميتروبوليتانو، الذي يحتضن مواجهة من العيار الثقيل تجمع المتصدر برشلونة بمضيفه أتلتيكو مدريد، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة، في لقاء الصدارة بين القوة الهجومية والصلابة الدفاعية.

ويدخل برشلونة المواجهة متربعاً على قمة الترتيب برصيد 30 نقطة وبفارق نقطتين عن منافسه أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني بـ28 نقطة، فيما يترقب ريال مدريد، الثالث برصيد 27 نقطة، نتيجة القمة لتعزيز حظوظه في الاقتراب من المقدمة.

ويخوض الفريق الكاتالوني الاختبار الهجومي الأقوى في المسابقة حتى الآن، بعدما سجل 46 هدفاً خلال 11 مباراة، مقابل 22 هدفاً لأتلتيكو، الذي يتميز بدوره بصلابة دفاعية واضحة، إذ لم تستقبل شباكه سوى 8 أهداف، مقارنة بـ12 هدفاً في مرمى برشلونة.

ويعول برشلونة على تألق قائده البرازيلي رافينيا الذي سجل 15 هدفاً في الدوري، إلى جانب الموهوب لامين يامال، فيما يأمل المدرب دييغو سيميوني في استثمار عاملي الأرض والجمهور لمواصلة سلسلة انتصاراته السبعة المتتالية في المسابقة.

وتحمل المواجهة تحدياً خاصاً لسيميوني، الذي يقف على أعتاب رقم تاريخي ويحتاج إلى انتصار واحد ليتجاوز لويس أراغونيس وينفرد بالرقم القياسي لأكثر المدربين تحقيقاً للانتصارات في تاريخ الليغا.