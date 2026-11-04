يلتقي مجدداً ممثل الوطن فريق التعاون بنظيره الفيصلي الأردني، الساعة 9:15 من مساء اليوم (الأربعاء) على ملعب التعاون ببريدة، وذلك في أولى لقاءات جولة الإياب للمجموعة الثالثة في مسابقة دوري أبطال آسيا 2.

يدخل التعاون هذا اللقاء بعد أن تمكن من الفوز على ضيفه الفيصلي في الجولة الماضية بهدفين دون مقابل، ويحتل حالياً صدارة المجموعة برصيد سبع نقاط حصدها من فوزين على الريان القطري والفيصلي الأردني وتعادل مع النهضة العماني، ويسعى في لقاء الليلة مستغلاً عاملي الأرض والجمهور لتأكيد تفوقه على الفيصلي وحصد النقاط الثلاث لضمان تأهله لدور الـ16 للمسابقة وقبل نهاية دور المجموعات بجولتين.

فيما يدخل فريق الفيصلي الأردني هذا اللقاء محتلاً المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط حصدها من فوز وخسارتين، ويطمح للفوز في لقاء الليلة لإنعاش آماله بالمنافسة على خطف إحدى بطاقتي التأهل للدور التالي من المسابقة.

وعلى استاد أحمد بن علي بالعاصمة القطرية الدوحة، يستضيف الريان القطري نظيره فريق النهضة العماني، ويطمح الريان لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز ومنافسة التعاون على صدارة المجموعة، إذ يحتل حالياً المركز الثاني برصيد ست نقاط حصدها من فوزين على الفيصلي والنهضة وخسارة من المتصدر التعاون، فيما يسعى النهضة العماني للخروج بالنقاط الثلاث لإبقاء آماله قائمةً في التأهل، إذ يحتل المركز الرابع والأخير بنقطة واحدة من تعادل مع التعاون وخسارتين من الريان والفيصلي.