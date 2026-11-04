يخوض ممثل الوطن فريق الاتفاق لقاء هاماً أمام ضيفه عجمان الإماراتي، الساعة السابعة من مساء اليوم (الأربعاء)، على ملعب نادي الاتفاق بالدمام، وذلك ضمن لقاءات الجولة الثالثة لمنافسات المجموعة الثالثة لدوري أبطال الخليج.

يدخل فريق الاتفاق هذا اللقاء بحثاً عن فوزه الثاني في البطولة بعد تفوقه على كاظمة الكويتي في الجولة الأولى بهدفين دون مقابل، ولم يخض الفريق لقاء الجولة الثانية أمام أربيل العراقي مما اعتبر خاسراً بثلاثة دون مقابل، ليحتل الاتفاق المركز الثاني برصيد 3 نقاط خلف منافسه في لقاء الليلة، فيما يسعى الفريق الإماراتي إلى مواصلة عروضه القوية وتعزيز صدارته للمجموعة بعد أن حقق انتصارين متتالين ليحصد العلامة الكاملة من النقاط.

ويدير اللقاء تحكيمياً الحكم البحريني حسين الشويخ بإدارة المباراة، ويعاونه مواطناه سلمان الطلاسي وحسين جعفر، فيما يتولى القطري حمد العيسائي مهمة الحكم الرابع، فيما يتولى مهمة حكم تقنية الفيديو المساعد (VAR) القطري محمد الشريف، ويعاونه مواطنه يوسف عارف مساعداً لحكم الفيديو (AVAR)، بينما يتولى الكويتي ناصر الشطي مهمة مقيّم الحكام، والقطري إبراهيم شاهين مهمة مراقب المباراة.

وفي ذات المجموعة، يستضيف أربيل العراقي نظيره كاظمة الكويتي على استاد فرانسو حريري، وكان أربيل قد استهل مشواره بالخسارة أمام عجمان الإماراتي بنتيجة 4-5، قبل أن يستعيد توازنه بفوزه على الاتفاق السعودي بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الماضية، فيما خسر كاظمة أمام الاتفاق بنتيجة 0-2، وأمام عجمان بنتيجة 1-2، ليتطلع إلى تحقيق نتيجة إيجابية تعيد الفريق إلى أجواء المنافسة.

وبحسب نظام البطولة، يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، إلى جانب أفضل فريقين يحتلان المركز الثالث، إلى الدور ربع النهائي، الذي تقام منافساته بنظام الذهاب والإياب.

ومن المقرر أن تستمر منافسات دور المجموعات حتى 17 فبراير 2027، على أن تقام مباريات الدور ربع النهائي خلال الفترة من 2 إلى 17 مارس 2027، فيما تقام منافسات الدور نصف النهائي والمباراة النهائية خلال الفترة من 23 إلى 30 أبريل 2027.

وتأتي إقامة البطولة ضمن جهود الاتحاد الخليجي لكرة القدم الرامية إلى تطوير مسابقات الأندية، وتعزيز مستوى التنافس الفني، وإتاحة المزيد من الفرص للتلاقي الرياضي بين الأندية التابعة للاتحادات الوطنية الأعضاء.