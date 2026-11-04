اكتسح فريق باريس سان جيرمان الفرنسي ضيفه فياريال الإسباني بستة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء (الثلاثاء)، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

رباعية في 16 دقيقة

افتتح جواو نيفيز التسجيل لباريس سان جيرمان في الدقيقة التاسعة، ثم أضاف ديزيري دوي وسيني مايولو هدفين في الدقيقتين 12 و13، قبل أن يُحرز فابيان رويز الهدف الرابع في الدقيقة 16.

وبحسب شبكة «أوبتا»، المتخصصة في إحصائيات كرة القدم، فقد حقق باريس سان جيرمان رقماً قياسياً كأسرع فريق يسجل أربعة أهداف في مباراة بدوري أبطال أوروبا (16 دقيقة وثانيتان).

هدفان في الشوط الثاني

وواصل حامل اللقب تفوقه في الشوط الثاني، إذ وقع فابيان رويز على هدفه الشخصي الثاني والخامس لسان جيرمان في الدقيقة 50، فيما اختتم ديفيد بولي حفلة الأهداف بإحراز الهدف السادس في الدقيقة 78 في شباك فياريال الملقب بـ«الغواصات الصفراء».

سان جيرمان في الصدارة

بهذه النتيجة، يواصل باريس سان جيرمان استمراره في صدارة الترتيب برصيد 12 نقطة من أربعة انتصارات، بينما تجمد رصيد فياريال عند 3 نقاط في المركز الـ29.