يواصل الثنائي الهجومي لبرشلونة، رافينيا ولامين يامال، تقديم مستويات استثنائية في الدوري الإسباني، بعدما وصلا إلى 25 هدفاً مجتمعين عقب مرور 11 جولة من منافسات الليغا، بواقع 15 هدفاً لرافينيا و10 أهداف ليامال.

وبهذه الحصيلة، يسجل الثنائي ثاني أفضل انطلاقة تهديفيةً لثنائية في تاريخ الدوري الإسباني خلال أول 11 جولة، بفارق هدفٍ واحدٍ فقط عن الرقم القياسي المسجل باسم ثنائي أتلتيك بلباو في موسم 1930-1931.

أرقام تعكس القوة الهجومية لبرشلونة، وتؤكد أن رافينيا ويامال يشكلان أحد أبرز الثنائيات الهجومية في كرة القدم العالمية