واصل فريق النصر حضوره الهجومي اللافت في منافسات دوري روشن السعودي، بعدما تصدّر قائمة الأندية الأكثر حصولاً على الركنيات عقب مرور 12 جولة، برصيد 83 ركلة ركنية، متقدماً على القادسية الذي حل ثانياً بـ78 ركنية، فيما جاء الهلال ثالثاً بـ73 ركنية.



ولم يقتصر تفوق الفريق النصراوي على كثرة الحصول على الركنيات، بل امتد إلى الفاعلية الهجومية، إذ يتصدر أيضاً قائمة الأندية الأكثر تسجيلاً للأهداف عبر الركلات الركنية، بعدما سجل خمسة أهداف، في مؤشر يعكس قدرته على استثمار الكرات الثابتة وتحويلها إلى فرص تهديفية مؤثرة.



وجاء فريق التعاون رابعاً بـ69 ركنية، يليه الاتفاق بـ67، ثم الشباب بـ65، والدرعية بـ60، والفتح بـ59، ونيوم بـ58، فيما حل الاتحاد عاشراً برصيد 56 ركلة ركنية.