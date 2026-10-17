كشف رئيس الهيئة المستقلة الناظمة لكرة القدم الإنجليزية «ديفيد كوغان»، عن الموعد المتوقع للنظر في قضية مانشستر سيتي المتهم بأكثر من 100 خرق مالي.



وأوضح كوغان في حديثه لإذاعة تايمز راديو، أن رابطة الدوري تسعى لحسم القضية خلال الموسم الحالي، مشيراً إلى أن الملف سيُعرض على لجنة مستقلة تضم ثلاثة قضاة متقاعدين، ضمن إجراء قانوني يستمر 12 أسبوعاً، مرجحاً أن يتم النظر في القضية منتصف أو نهاية يناير القادم.



ويتصدر سيتي جدول الترتيب حالياً بالعلامة الكاملة بعد ستة انتصارات متتالية، آخرها أمام ليفربول بثلاثية نظيفة، رغم تأكيده المستمر على براءته من جميع التهم.



وتترقب الأوساط الرياضية العقوبات المحتملة، التي قد تصل إلى خصم نقاط كبير يؤدي لهبوط الفريق، مع تلميحات حول إمكانية سحب ألقاب الدوري التي حققها بين 2009 و2018.