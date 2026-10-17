لقي ثلاثة من عمال البناء مقتلهم إثر انهيار مفاجئ للتربة في موقع إنشاء طريق سريع بمدينة قوييانغ، حاضرة مقاطعة قويتشو جنوب غربي الصين، صباح أمس (الجمعة)، فيما باشرت السلطات المحلية عمليات الطوارئ وفتحت تحقيقاً للوقوف على أسباب الحادث وملابساته.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية «شينخوا» عن السلطات المحلية أن الانهيار وقع أثناء تنفيذ أعمال الإنشاء في مشروع الطريق السريع، ما أسفر عن وفاة العمال الثلاثة، دون الكشف عن هوياتهم أو تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الأعمال التي كانوا ينفذونها لحظة وقوع الحادث.

استنفار فرق الطوارئ والإنقاذ

وأوضحت السلطات أن إدارات الطوارئ والنقل على مستوى المقاطعة والمدينة، بالتعاون مع الحكومة المحلية، باشرت فور وقوع الحادث إجراءات الاستجابة الطارئة، التي شملت عمليات الإنقاذ وتقييم المخاطر في الموقع والتعامل مع تداعيات الانهيار.

وركزت الجهات المختصة على تقييم سلامة المنطقة المتضررة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع المخاطر المحتملة في موقع الإنشاء.

تحقيق لكشف أسباب الانهيار

وأعلنت السلطات الصينية فتح تحقيق لتحديد الأسباب التي أدت إلى انهيار التربة، والوقوف على الظروف المحيطة بالحادث.

ولم تكشف التقارير الرسمية الأولية عن وجود إصابات إضافية، كما لم تحدد ما إذا كان الانهيار مرتبطاً بطبيعة التربة أو بأعمال الحفر والإنشاء.

ويأتي الحادث في وقت تواصل فيه السلطات الصينية التعامل مع مخاطر الانهيارات الأرضية وحوادث مواقع البناء، التي تستدعي إجراءات فنية ورقابية لضمان سلامة العاملين في مشاريع البنية التحتية.