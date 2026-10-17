توقّع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من منطقة مكة المكرمة، قد تؤدي إلى جريان السيول، وتصحبها زخات من البرد ورياح نشطة قد تتسبب في تدني مدى الرؤية الأفقية.

وتشمل التوقعات العاصمة المقدسة، والكامل، والجموم، وبحرة، والطائف، وميسان، وأضم، والعرضيات، والليث، والقنفذة، وفقاً للتوقعات الواردة في النشرة.

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر، والالتزام بالتعليمات والإرشادات الصادرة عنها، والابتعاد عن مجاري السيول وبطون الأودية وتجمعات المياه، حفاظاً على سلامتهم خلال الحالة المطرية.