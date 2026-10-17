توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم (السبت)، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، قد تتسبب في شبه انعدام مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من 7 مناطق بالمملكة.

وأوضح المركز أن الحالة المطرية تشمل أجزاء من مناطق جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، وحائل، والجوف، والحدود الشمالية، فيما يُتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، وتبوك، والشرقية.

ضباب على المناطق الساحلية

وأشار التقرير إلى احتمال تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من مناطق المدينة المنورة، ومكة المكرمة، والمنطقة الشرقية، ما قد يؤدي إلى تدنّي مدى الرؤية الأفقية.

البحر الأحمر.. أمواج تتجاوز مترين

وفيما يتعلق بحالة البحر الأحمر، توقع المركز أن تكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية، بسرعة تتراوح بين 10 و36 كيلومتراً في الساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 10 و35 كيلومتراً في الساعة على الجزء الجنوبي، تصل إلى أكثر من 50 كيلومتراً في الساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.

ويتراوح ارتفاع الموج بين نصف متر ومتر ونصف، وقد يتجاوز مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، فيما تكون حالة البحر خفيفة إلى متوسطة الموج، تصل إلى مائجة في المناطق المتأثرة بالسحب الرعدية.

الخليج العربي.. رياح معتدلة وبحر خفيف الموج

أما في الخليج العربي، فتكون الرياح السطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، بسرعة تتراوح بين 10 و24 كيلومتراً في الساعة على الجزء الشمالي، وشمالية غربية إلى غربية بسرعة تتراوح بين 10 و28 كيلومتراً في الساعة على الجزء الجنوبي.

ويتراوح ارتفاع الموج بين نصف متر ومتر، فيما تكون حالة البحر خفيفة الموج.