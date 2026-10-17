تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات (الجمعة)، متجهة لتسجيل خسارة أسبوعية بنسبة 0.7%.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى 4165.12 دولاراً للأوقية، بحلول الساعة 18:07 بتوقيت غرينتش، فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.3% لتستقر عند 4181.10 دولاراً للأوقية.

المعادن النفيسة الأخرى تتراجع أسبوعياً

وتراجعت الفضة بنسبة 0.7% إلى 57.05 دولاراً للأوقية، فيما استقر البلاتين عند 1626.15 دولاراً.

كما انخفض البلاديوم بنسبة 1.1% إلى 1113.61 دولاراً للأوقية، مع اتجاه المعادن الثلاثة إلى تسجيل خسائر على أساس أسبوعي.

وتترقب أسواق المعادن النفيسة خلال الفترة القادمة بيانات التضخم الأمريكية وتصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، بحثاً عن مؤشرات أكثر وضوحاً بشأن مستقبل أسعار الفائدة، وانعكاساتها على حركة الذهب والدولار.