حقق ياسر الشهراني إنجازاً تاريخياً بعدما شارك في فوز القادسية على أبها بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت اليوم (الجمعة) على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي.

وجاءت ثنائية القادسية بتوقيع ماتيو ريتيغي ومحمد أبو الشامات في الدقيقتين 30 و69، بينما أحرز أليمامي جوري هدف أبها الوحيد في الدقيقة 90+5.

الشهراني يعادل إنجاز الدوسري

وبحسب شبكة «أوبتا» المتخصصة في إحصاءات كرة القدم، رفع ياسر الشهراني رصيده إلى 213 انتصاراً في دوري المحترفين، بعد مشاركته في فوز القادسية على أبها، ليعادل إنجاز نجم الهلال سالم الدوسري، بوصفهما الأكثر تحقيقاً للانتصارات في تاريخ المسابقة.

وكان الشهراني قد عاد إلى القادسية العام الماضي، بعد 13 عاماً بقميص نادي الهلال، حقق خلالها 20 لقباً محلياً وقارياً.

ريتيغي يهدر أول ركلة جزاء

ووفقاً للشبكة نفسها، أهدر ماتيو ريتيغي أول ركلة جزاء له في دوري روشن خلال مواجهة أبها، بعدما سجل الركلات الست السابقة التي نفذها، فيما تظل أهدافه الستة من ركلات الجزاء أعلى حصيلة لأي لاعب مع القادسية في المسابقة منذ موسم 2009-2010.