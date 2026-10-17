أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، أمس (الجمعة)، خضوع قائده ريس جيمس لعملية جراحية في الركبة، بعد تعرضه للإصابة خلال تدريبات الفريق.

وقال النادي، في بيان عبر موقعه الرسمي، إن ريس جيمس خضع لعملية جراحية بسيطة ناجحة في الركبة، وقد بدأ بالفعل رحلة التعافي، وسيتلقى الدعم من القسم الطبي للنادي خلال مرحلة إعادة التأهيل.

مدة الغياب

ولم يكشف نادي تشيلسي عن مدة غياب قائده، لكن صحيفة «ديلي ميل» ذكرت أن جيمس سيغيب عن الملاعب لمدة 3 أشهر، مشيرة إلى أن النادي اللندني لن يستعجل عودته، وسيحرص على تعافيه التام قبل استئناف مشاركاته.

تاريخ مؤسف من الإصابات

وأوضحت الصحيفة أن جيمس يعاني تاريخاً مؤسفاً من الإصابات، تعود أسبابه في الغالب إلى مشكلات في أوتار الركبة، ولهذا السبب، كان المدرب تشابي ألونسو يعمل على تحويله إلى لاعب وسط بدلاً من مركز الظهير الأيمن.

842 يوماً من الغياب

وغاب قائد «البلوز» عن الملاعب لمدة 842 يوماً، وفقاً لموقع «ترانسفير ماركت»، منذ انضمامه إلى الفريق الأول لتشيلسي في موسم 2019-2020، وتعادل هذه المدة 2.31 سنة، أو 99 مباراة مع ناديه ومنتخب بلاده.