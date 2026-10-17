رفضت لجنة الاستئناف بالاتحاد الإسباني لكرة القدم طعن نادي ريال مدريد ضد عقوبة إيقاف نجمه فينيسيوس جونيور 4 مباريات في الدوري الإسباني «لا ليغا».

عقوبة بسبب شد الشعر والاحتجاج

وكان فينيسيوس قد تعرض للطرد في مباراة فياريال الأخيرة في الدوري الإسباني، بسبب شده شعر لاعب فياريال ساليبا، إلى جانب احتجاجه على الحكم بشكل غير لائق، لتقرر لجنة الانضباط بالاتحاد الإسباني معاقبته بالإيقاف 4 مباريات، بواقع مباراتين بسبب واقعة شد الشعر، ومباراتين بسبب احتجاجاته على الحكم.

تأييد العقوبة

وبحسب صحيفة «آس» الإسبانية، رفضت لجنة الاستئناف طعن ريال مدريد، الذي سعى إلى إلغاء العقوبة أو تخفيفها على الأقل، وأيدت قرار إيقاف اللاعب 4 مباريات.

وبذلك، سيغيب فينيسيوس جونيور عن مباريات إشبيلية وبرشلونة وراسينغ سانتاندير وفالنسيا، على أن يعود إلى المشاركة في الليغا بعد فترة التوقف الدولي، خلال مواجهة سيلتا فيغو المقررة يوم 22 نوفمبر القادم.