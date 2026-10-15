اعتبر مدرب الفتح جمال السلامي فوز فريقه على الحزم بنتيجة 3-2، ضمن الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي للمحترفين، خطوة مهمة نحو تصحيح المسار، مؤكداً أن الانتصار جاء ثمرة شخصية اللاعبين وإصرارهم على تجاوز سلسلة النتائج السلبية.



وقال السلامي خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء إن الفوز قد يشكّل انطلاقة جديدة للفريق، مشيراً إلى أن صعوبة المواجهة كانت متوقعة أمام منافس منظم وخطير في الهجمات المرتدة.



وأوضح أن الفتح كان بإمكانه التسجيل خلال الشوط الأول، لكنه افتقد الفاعلية، فيما منح الحزم فرصاً عديدة في الشوط الثاني، تألق حارس الفريق في التصدي لها، مؤكداً أن استقبال هدف فرض التدخل بإجراء تبديلات بحثاً عن استعادة التوازن وتحقيق الانتصار.



وأشاد السلامي بالدور المؤثر لمراد باتنا، الذي سجّل الهدف الثالث، مشدداً على أن النقاط الثلاث ستمنح الفريق دفعة مهمة في مشواره بالدوري.



ونسب مدرب الفتح الانتصار إلى اللاعبين، موضحاً أن قدرتهم على العودة في شوطي المباراة تعكس قوة شخصيتهم ورد فعلهم، وهي الروح التي يتطلع إلى استمرارها في المواجهات القادمة، التي وصفها بالصعبة، لكنها ليست مستحيلة.



وفي رده على سؤال «عكاظ» عن «العصا السحرية» التي استخدمها خلال فترة عمله القصيرة ليقود الفريق إلى انتصار في الدقائق الأخيرة، أكد السلامي أن الأمر يرتبط بالعمل والثقة، مبيناً أن اللاعبين استوعبوا أفكاره سريعاً وأظهروا شخصيتهم داخل الملعب.



وأضاف أن الاجتماعات مع اللاعبين شهدت إصراراً جماعياً على التعامل مع كل مباراة بوصفها نهائياً، بدءاً من مواجهة الحزم، معرباً عن أمله في مواصلة الاستجابة وتحقيق المطلوب خلال المباريات القادمة.



وكشف السلامي أن الفريق سيفتقد خدمات باتونغ في المواجهة القادمة بسبب تراكم البطاقات الصفراء، مؤكداً الحاجة إلى مزيد من العمل لتعزيز الأداء الجماعي وتجاوز الفترات التي يفقد خلالها الفريق تركيزه.