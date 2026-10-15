افتتح المنتخب الوطني السعودي تحت 16 عاماً اليوم الخميس تدريباته استعداداً لمنافسات بطولة كأس الخليج تحت 17 عاماً 2026 في قطر، والتي تمتد منافساتها حتى الرابع من شهر نوفمبر القادم.



وأجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية تحت إشراف المدرب البرتغالي تياقو فارينها والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها مراناً لياقياً، تلاه مران تكتيكي متنوع.



وتضمّ قائمة المنتخب الوطني تحت 16 عاماً للبطولة 23 لاعباً، هم على النحو التالي: يوسف موسى، يوسف بدر الدين، جاسم بوحليقه، فواز سفياني، عبدالرحمن العطاس، محمد الدريهم، مشاري الشهراني، ناصر الجبيري، حسن الصالح، نواف البصاص، أحمد المزيعل، أحمد الثقفي، مروان المولد، زياد الدوسري، خالد السبيعي، عبدالله الشبيب، فيصل خلوفه، حسن اليامي، يزن الجيزاني، فاضل السادة، تميم الخالدي، عبدالملك سفياني، عبدالعزيز الناهض.



ويواصل أخضر تحت 16 عاماً مساء غدٍ (الجمعة) تدريباته استعداداً لمواجهة منتخب مصر (السبت) في أولى مبارياتهما ضمن بطولة كأس الخليج.



الجدير بالذكر أن المنتخب الوطني تحت 16 عاماً يأتي على رأس المجموعة الثانية من بطولة كأس الخليج تحت 17 عاماً 2026، وإلى جانبه منتخبات العراق، الكويت، اليمن، ومصر.