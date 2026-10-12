أطلقت جماهير الاتحاد وسم #بالمقلم_نحضر_وندعم عبر منصة التواصل الاجتماعي ? قبل مواجهة شباب الأهلي الإماراتي (الثلاثاء) على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ضمن الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا للنخبة.



وتفاعل المدرج الاتحادي بشكل واسع مع الوسم تأكيداً على حضورهم ودعمهم للعميد لتعويض خسارة الديربي والعودة للانتصارات آسيوياً.



تأتي هذه المباراة في إطار سعي الاتحاد لتحقيق نتائج إيجابية في دوري أبطال آسيا، حيث يسعى الفريق إلى تحسين أدائه بعد النتائج المتذبذبة في المسابقات المحلية.



من الجدير بالذكر أن الاتحاد قد واجه منافسة قوية في الديربي الأخير، وهو ما يحفز اللاعبين والجماهير على تقديم أداء مميز في المواجهة القادمة.



من المتوقع أن تشهد المباراة حضوراً جماهيرياً كبيراً، مما يعزز من الروح المعنوية للفريق في محاولة لتحقيق الفوز.



كما أن هذه المباراة تعد اختباراً حقيقياً لقدرات الفريق في المنافسات الآسيوية، حيث يتطلع الاتحاد إلى المضي قدماً في البطولة وتحقيق اللقب.



خلاصة القول، إن دعم الجماهير يعد عنصراً أساسياً في تحفيز اللاعبين وتقديم أفضل ما لديهم في الملعب، وهو ما يسعى الاتحاد إلى تحقيقه في المباراة القادمة.