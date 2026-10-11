حقق السائق عبدالله أيمن كامل المركز الثاني في السباق الأول من الجولة الثانية من بطولة أرامكو فورمولا 4 السعودية، بعد أداء قوي على حلبة كورنيش جدة، مؤكداً تطوره المستمر ومنافسته على المراكز المتقدمة في واحدة من أبرز بطولات سباقات المقعد الأحادي في المنطقة.



وشهدت بطولة فورمولا 4 السعودية مشاركة نخبة من السائقين من مختلف دول العالم حيث شارك 15 سائقاً في منافسات الجولة، ويتنافس جميع السائقين بسيارات متساوية في الأداء، مما يجعل مهارة السائق وسرعته العامل الأساسي في تحديد النتائج. وتعتبر البطولة معتمدة من الاتحاد الدولي للسيارات وتنظم من قبل التوكيلات لرياضة السيارات تحت مظلة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.



وفي نتائج الجولة جاء النمساوي مارلون باير في المركز الأول، بينما حل السعودي عبدالله أيمن كامل بالمركز الثاني بفارق 0.692 ثانية فقط عن المتصدر، وآرتشي أوين من ويلز في المركز الثالث بفارق 0.958 ثانية عن باير.



ويأتي هذا الإنجاز ليؤكد المستوى المتصاعد للمتسابق عبدالله أيمن كامل، الذي كان أفضل إنجاز له في بطولة فورمولا 4 السعودية، خلال موسم 2025، هو تحقيق المركز الثالث في الجولة الختامية.



من جانبه أوضح عبدالله أيمن كامل أن تحقيق المركز الثاني يمثل خطوة مهمة في الموسم، مؤكداً أن الأداء الحالي والسرعة التي يظهرها يمنحه ثقة كبيرة لمواصلة المنافسة على اللقب حتى الجولة الأخيرة، مقدماً الشكر إلى جميع الداعمين له، مشيراً إلى أن ما وصل إليه لم يكن ليتحقق دون جهودهم ومساندتهم.



يذكر أن بطولة فورمولا 4 السعودية لموسم 2026 تتكون من ست جولات، حيث تقام الجولات الأربع الأولى في المملكة العربية السعودية على حلبة كورنيش جدة، ثم تنتقل البطولة إلى حلبة لوسيل الدولية في قطر لاستكمال الجولتين الخامسة والسادسة.