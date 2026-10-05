أكد لاعب المنتخب السعودي صالح أبو الشامات جاهزية الأخضر لخوض المواجهة النهائية، مشدداً على أن اللاعبين يتطلعون إلى كتابة التاريخ وتحقيق إنجاز جديد للكرة السعودية، ومطالباً الجماهير بمواصلة دعم المنتخب ومساندته في المباراة المرتقبة.



وقال أبو الشامات لـ«عكاظ» في رسالته للجماهير السعودية: «ادعمونا بكرة، وبإذن الله ما نخيبكم»، مؤكداً أن اللاعبين يدركون أهمية حضور الجماهير ومساندتها لهم في النهائي.



وعن الجدل المتعلق بالتذاكر، أوضح أبو الشامات أن تركيز اللاعبين ينصب بالكامل على الجانب الفني والاستعداد للمباراة، وأن ملف التذاكر من اختصاص المسؤولين عنه، متمنياً أن تتمكن الجماهير السعودية من الحصول على التذاكر وملء مدرجات الملعب.



وأشار أبو الشامات إلى أن الوصول إلى النهائي يمثل فرصة مهمة لهذا الجيل من لاعبي الأخضر لتحقيق إنجاز يُسجل باسم الوطن، وقال: «ما في شيء أحسن من أنك تحقق إنجازاً لبلدك، وهذا أكثر شيء ممكن يفتخر فيه اللاعب،و عندما تحقق بطولة تقول: أنا حققت إنجازاً لبلدي، وهذا تاريخ، وبإذن الله نكتب هذا التاريخ ونكون قد الحدث».



وحول إمكانية تأثر لاعبي الأخضر بدنياً بعد خوض الأشواط الإضافية وركلات الترجيح في المباراة السابقة، استبعد أبو الشامات أن يكون للإرهاق تأثير سلبي، مؤكداً جاهزية اللاعبين للنهائي، وقال: «ما في شيء سلبي، نحن جاهزون، ولو نلعب أربعة أو ستة أشواط، نحن جاهزون».